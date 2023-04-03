中市免費再生水9處取用　與民並肩抗旱

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水利局表示，民眾取用再生水時，可自備裝水容器，於每日上午9時至下午4時止，向水資源回收中心警衛室或管理大樓登記後即可免費取用，水利局另增設快速取水接頭提供大型水車（如澆灌車、灑水車、清溝車及消防車等）加快水車取水速度，可在短時間內有效提取再生水，如有大量取水或取用時間以外的需求，請洽各水資源回收中心協助。
水利局說，再生水可作為澆灌、灑水抑制揚塵、清洗街道或路面等生活次級用水使用，可供消防局救災水源取用或建置再生水專用管線，將再生水直接送達鄰近公園進行綠地澆灌，如目前水湳中央公園的澆灌用水即利用水湳經貿園區的中水道管網系統，將水湳水資源回收中心回收水穩定供應作為中央公園澆灌、環境景觀維護及廁所沖洗使用，以維持公園內植物生態系統，水利局與建設局及運動局合力維護景觀綠地及保持生活環境整潔，減少大量自來水使用量。
水利局進一步表示，面對氣候變遷，旱澇不均，缺水已逐漸成為常態，應隨時做好準備，除了再生水提供使用外，水利局設有RO級移動式淨水設備隨時待命調度以因應乾旱缺水危機，並規劃中長期水資源永續再利用計畫，包含福田水資源回收中心再生水回收再利用計畫，將供應每日5.8萬噸再生水予台中港工業專區，以及水湳水資源回收中心再生水回收再利用計畫，將供應每日1萬噸再生水予中部科學園區台中園區使用，再生水具有水質及水量穩定性的特質，可做為工業及科技業者冷卻水使用。