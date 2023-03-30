幼兒園8月起師生比逐步降至1:12　全教總籲調幼幼班1:6

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方案的推動以「不影響家長選擇平價教保服務的機會」、「依各地區公共化供應量、各園各年齡幼兒現況等情形，分年逐步達成」、「一般私立幼兒園，以獎勵取代強制」為原則，其中公共化、準公共幼兒園以3學年為期程，公共化自今年8月起、準公共自113年8月起逐步實施；一般私立幼兒園則自113年8月起尊重其參與意願，整體規劃以降低班級學生人數，且師生比達1：12為最終目標。
教育部表示，已與各縣市逐園盤點公立及非營利幼兒園112學年度調降師生比的策略，並考量供需情形，採直接降到1：12，或逐年降至1：12的策略。供需暫時較難調節者，兼採增班或增置教保員降低師生比，能調節時，隨即調降班級人數；至於已達成師生比1:12的公共化幼兒園則繼續維持，新設立的公共化幼兒園以1:12編班為原則。
至於準公共幼兒園部分，教育部將自113學年起，將師生比1：12納為準公共合作要件之一，如為園內幼生無人結業離園，致無法立即降生者，則於契約期間內達成即可。幼兒園為調降班級人數且師生比至1：12，所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調降至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。
對於一般私立幼兒園，教育部表示，自113學年起，尊重各園參與的意願，引導幼兒園調降班級人數使師生比降至1：12，所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長分攤部分費用；至於師生比已降低至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。另外對於準公共幼兒園以及一般私立幼兒園，教育部於112學年（113年上半年）將酌予補助整備經費。
全教總表示，自2017年開始即倡議幼兒園降低師生比，經過6年的努力，終於在今年確定開始執行。全教總肯定教育部對此政策的規劃與決心，也感謝教育部採納該會意見，將緩降的彈性放寬到最大，讓有條件的園所可以先行調降，另外也允諾將1:12，做為新加入準公幼的條件之一。
全教總提醒，這樣的大政策，後續配套仍需要持續推動，才能確保政策不會退縮，對於現在就願意主動降低的公共化幼兒園，教育部應該全力支持，才不會變相懲罰了招生良好的幼兒園。
對於教育部針對第二波調降的非公共化幼兒園提供成本補助。全教總提醒，應把這樣的補助視為暫時性的過渡措施，要隨著現場與法令的完備，逐步減少，而非無止盡地補助，才能回到公共化的正軌；並呼籲，對於幼幼班的師生比，教育部應該借鑑這次的經驗，盡早規畫幼幼班1:6的調降政策。