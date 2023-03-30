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台灣人不能進聯合國大樓？記者連環問　聯合國官員怒變臉

▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

蔡英文總統29日展開中美洲訪問行程，並將過境美國紐約及洛杉磯。雖然蔡英文總統會在美國智庫主辦的活動上發表演說和接受頒獎，卻無法踏入總部位於紐約的聯合國建築。對此，多名外媒記者近期在聯合國記者會上，連環追問為何蔡英文及其他台灣人無法進入位在紐約的聯合國總部大樓，但聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）最後卻被問到變臉，匆匆結束記者會。

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根據《美國之音》報導，聯合國27日舉行例行記者會時，《愛爾蘭時報》（The Iris Times）記者莫瑞（Yvonne Murray）詢問，聯合國秘書長是否「有任何訊息要傳遞給蔡英文？」杜加里克回應，在這個問題上的立場以聯合國大會關於「一個中國政策」的決議所指導。

莫瑞表示「我問的是台灣」，隨後追問「為什麼台灣人不被允許進入聯合國大樓參訪或參加會議」。對此，杜加里克解釋「個人進入聯合國大樓需要出示聯合國成員國核發的身份認證。」《美國之音》指出，杜加里克的言外之意就是，台灣目前不是聯合國成員，因使其官方核發的身份認證不能讓台灣人進入聯合國大樓。

《半島電視台》記者貝伊斯（James Bays）後續也提問，「台灣公民曾被允許進入這棟大樓，現在卻不被允許了。情況是如何改變的？」並追問「是否是聯合國決議或是秘書長古特瑞斯的決定？在我看來，這些人全都是世界的公民，也不會想到秘書長是個想要實施歧視行為的人。」

報導描述，杜加里克「一時似乎不知如何回答這個問題。」但在後續表示，必須查清楚才能回答，並且嚴正反駁歧視說法，「我認為這項政策已經實施很多年了」。

法國記者德拉瓦雷纳（Celhia De Lavarene）隨後又在記者會上，將問題拉回到台灣人被排除在聯合國大樓外的問題，問道「是不是中國在管理聯合國？」報導指出，這個問題讓杜加里克十分不悅，聲稱這是當天他聽到「最荒謬」的一個問題。語畢，就匆匆結束了記者會。

在隔天、28日的例行記者會上，杜加里克又被美國《時代》雜誌的記者克雷恩（Joe Klein）追問台灣被排除在聯合國大樓外的問題。克雷恩指出，他查閱了聯合國大會2758號決議，條文內容只提到「將蔣介石政府及代表逐出聯合國」，但未談及排除台灣人參與聯合國活動的問題。

報導指出，杜加里克表現出略顯急促和不耐煩的回應，表示他從未使用過「排除」兩字，「我一有答案就馬上告訴你」，接者急忙轉移到另一個話題。

▲聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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