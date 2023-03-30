台灣人不能進聯合國大樓？記者連環問　聯合國官員怒變臉

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莫瑞表示「我問的是台灣」，隨後追問「為什麼台灣人不被允許進入聯合國大樓參訪或參加會議」。對此，杜加里克解釋「個人進入聯合國大樓需要出示聯合國成員國核發的身份認證。」《美國之音》指出，杜加里克的言外之意就是，台灣目前不是聯合國成員，因使其官方核發的身份認證不能讓台灣人進入聯合國大樓。
《半島電視台》記者貝伊斯（James Bays）後續也提問，「台灣公民曾被允許進入這棟大樓，現在卻不被允許了。情況是如何改變的？」並追問「是否是聯合國決議或是秘書長古特瑞斯的決定？在我看來，這些人全都是世界的公民，也不會想到秘書長是個想要實施歧視行為的人。」
報導描述，杜加里克「一時似乎不知如何回答這個問題。」但在後續表示，必須查清楚才能回答，並且嚴正反駁歧視說法，「我認為這項政策已經實施很多年了」。
法國記者德拉瓦雷纳（Celhia De Lavarene）隨後又在記者會上，將問題拉回到台灣人被排除在聯合國大樓外的問題，問道「是不是中國在管理聯合國？」報導指出，這個問題讓杜加里克十分不悅，聲稱這是當天他聽到「最荒謬」的一個問題。語畢，就匆匆結束了記者會。
在隔天、28日的例行記者會上，杜加里克又被美國《時代》雜誌的記者克雷恩（Joe Klein）追問台灣被排除在聯合國大樓外的問題。克雷恩指出，他查閱了聯合國大會2758號決議，條文內容只提到「將蔣介石政府及代表逐出聯合國」，但未談及排除台灣人參與聯合國活動的問題。
報導指出，杜加里克表現出略顯急促和不耐煩的回應，表示他從未使用過「排除」兩字，「我一有答案就馬上告訴你」，接者急忙轉移到另一個話題。