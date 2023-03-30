NBA／國王睽違17年重返季後賽　當年在聯盟的球員只剩4人

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本季，國王從勇士找來了Mike Brown擔任總教練，以明星中鋒Domantas Sabonis以及主控De'Aaron Fox為核心，在他們身邊布置了一群射手，成功打出優異的進攻端表現，本季至今團隊場均得分121分，進攻效率119.6，皆為聯盟第一。
國王本季49.6%的投籃命中率，為聯盟第一；36.9%的三分球命中率，為聯盟第8；團隊助攻27.1次，聯盟第4；場均命中20.3記罰球，聯盟第3。119.6的進攻效率，同時也是史上第一。
雖然外界不少人仍不看好他們在季後賽的表現，不過在今天贏球之後，球隊已成功鎖定季後賽名額，本季目前的他們戰績為46勝30敗，很有機會拿下西區第三種子的席次。
今天得到18分6助攻的Fox賽後感性表示，自己在球隊取勝、並拿到季後賽資格後，感到鬆了一口氣：「長達16年的質疑終於結束了，人們終於不能再說我們進不了季後賽了，這終於結束了。」
除此之外，球隊22歲的新秀Keegan Murray今天命中了個人本季第188顆三分球，打破聯盟新秀紀錄，此前為Donovan Mitchell在2017-18賽季保持的187顆。
國王在今天之前連續16季沒能打進季後賽，不但是NBA目前的紀錄，也是北美五大職業聯賽中所有球隊目前連續不進季後賽的最長紀錄。在他們晉級後，由夏洛特黃蜂的連續7季不進季後賽，為目前NBA最久的紀錄。
這真的是相當久的一段時間，聯盟這些年已經起了巨大的變化，當年Steve Nash拿下了年度MVP，Kobe Bryant在當年的1月22日締造了單場81分的神蹟。當年的總冠軍球隊是熱火，該年的世界盃由義大利戰勝席丹領軍的法國奪冠。而目前，只有4名球員在當時已經在聯盟之中，為LeBron James、Udonis Haslem、Andre Iguodala、 Chris Paul。