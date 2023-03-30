LINE Pay回饋清單曝！連3個月加油送50元、買手搖也抽獎

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週末則主打人氣餐聽和按摩優惠，每週五人氣燒肉店屋馬與輕井澤集團旗下10間品牌餐廳消費均享回饋，屋馬燒肉單筆消費滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋，輕井澤集團單筆消費滿1288元享5%回饋 。週六、日到春不荖足湯、不老松足湯、足松養身會館、JIN SUN 勁桑の元気保養所按摩舒壓享受放鬆心情，單筆消費滿1800元享100點 。
台灣國球-棒球， 2023中華職棒賽季即將在4/1開打，4/1起至季後賽期間，至味全龍、樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟和統一獅各隊主場商品旗艦店及美食街店家使用LINE pay消費最高可享LINE POINTS 10％回饋 ；美食街店家筆筆消費享10％回饋，商品旗艦店筆筆消費享3％回饋、逢週末六日再享7%回饋，最高可享10%回饋。至味全龍、樂天桃猿主場購票再加碼回饋LINE Pay優惠券，可於現場領取單筆滿700元現折50元優惠券，購票時以LINE Pay結帳即可立即折抵。
LINE Pay 4~6月優惠回饋
- 週一：珍煮丹、萬波島嶼紅茶、龜記茗茶、鶴茶樓、老賴茶棧 單筆交易滿50元抽LINE POINTS 66點
- 週二、三、四：麥當勞餐廳及歡樂送 筆筆享LINE POINTS 3%回饋:
- 週五：屋馬燒肉，單筆交易滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋；輕井澤餐飲集團，單筆交易滿1,288元享LINE POINTS 5%回饋；寶雅實體門市，單筆交易滿599元享LINE POINTS 30點回饋。
- 週一～五：台灣中油、台亞石油、台糖加油站 單筆交易滿500元達3次享LINE POINTS 50點回饋
- 週六、日：foodpanda 4/1~4/30，單筆交易滿199元達5次享LINE POINTS 30點回饋；台灣大車隊單筆交易不限金額達4次享LINE POINTS 40點回饋。