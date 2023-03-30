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LINE Pay回饋清單曝！連3個月加油送50元、買手搖也抽獎

▲ LINE Pay 4月~6月期間的每週一，指定茶飲單筆消費滿50元可抽紅包，最高可抽LINE POINTS 66點回饋。(圖／官方提供)
▲ LINE Pay 4月~6月期間的每週一，指定茶飲單筆消費滿50元可抽紅包，最高可抽LINE POINTS 66點回饋。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

LINE Pay今（30）日公布4~6月的LINE Pay優惠，自4月起合作店家增至32間熱門品牌，從人氣手搖、連鎖速食餐飲、燒肉火鍋、美食外送、美妝藥妝保健、毛孩寵物、乘車加油都有，預計每月會送出超過800萬點的LINE POINTS，讓用戶買手搖飲還能抽點數。

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LINE Pay2.0版「天天LINE Pay日」活動，從4月連假開始，一直到6月底，集結珍煮丹、萬波島嶼紅茶、龜記茗茶、鶴茶樓、老賴茶棧人氣手搖茶飲店，每週一單筆消費滿50元即可得LINE Pay紅包，最高可抽LINE POINTS 66點，如果抽中，等同LINE Pay請喝50元飲品再賺LINE POINTS 16點。此外，週二至週四則還享麥當勞餐廳與歡樂送筆筆消費享LINE POINTS 3% 回饋以及壽司郎單筆消費滿500元享LINE POINTS 15點回饋。

週末則主打人氣餐聽和按摩優惠，每週五人氣燒肉店屋馬與輕井澤集團旗下10間品牌餐廳消費均享回饋，屋馬燒肉單筆消費滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋，輕井澤集團單筆消費滿1288元享5%回饋 。週六、日到春不荖足湯、不老松足湯、足松養身會館、JIN SUN 勁桑の元気保養所按摩舒壓享受放鬆心情，單筆消費滿1800元享100點 。

台灣國球-棒球， 2023中華職棒賽季即將在4/1開打，4/1起至季後賽期間，至味全龍、樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟和統一獅各隊主場商品旗艦店及美食街店家使用LINE pay消費最高可享LINE POINTS 10％回饋 ；美食街店家筆筆消費享10％回饋，商品旗艦店筆筆消費享3％回饋、逢週末六日再享7%回饋，最高可享10%回饋。至味全龍、樂天桃猿主場購票再加碼回饋LINE Pay優惠券，可於現場領取單筆滿700元現折50元優惠券，購票時以LINE Pay結帳即可立即折抵。

LINE Pay 4~6月優惠回饋

  • 週一：珍煮丹、萬波島嶼紅茶、龜記茗茶、鶴茶樓、老賴茶棧    單筆交易滿50元抽LINE POINTS 66點
  • 週二、三、四：麥當勞餐廳及歡樂送 筆筆享LINE POINTS 3%回饋:
  • 週五：屋馬燒肉，單筆交易滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋；輕井澤餐飲集團，單筆交易滿1,288元享LINE POINTS 5%回饋；寶雅實體門市，單筆交易滿599元享LINE POINTS 30點回饋。
  • 週一～五：台灣中油、台亞石油、台糖加油站    單筆交易滿500元達3次享LINE POINTS 50點回饋
  • 週六、日：foodpanda 4/1~4/30，單筆交易滿199元達5次享LINE POINTS 30點回饋；台灣大車隊單筆交易不限金額達4次享LINE POINTS 40點回饋。
▲「天天LINE Pay日」與32家人氣品牌合作，4月到6月每月將送出超過800萬點的LINE POINTS。(圖／官方提供)
▲「天天LINE Pay日」與32家人氣品牌合作，4月到6月每月將送出超過800萬點的LINE POINTS。(圖／官方提供)

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