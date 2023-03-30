5年斷裂29次！洪申翰籲：「台馬海纜」應納國家基礎設施
國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過《電信管理法》修正草案，納管與海纜登陸站連接纜線，民進黨立委洪申翰今（30）日表示，台灣與馬祖的海纜五年來斷裂29次，幾乎都是中國大陸漁船、貨船、抽砂船有意無意的破壞「這是很嚴重的國安問題」，質疑是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習，並連帶引起國際媒體重大關注。對此他呼籲數位發展部，必須加速研擬台馬海纜列入「國家關鍵基礎設施」。
記者林莞茜／綜合報導
洪申翰說，昨日NCC應我在總質詢的要求，一個月內修正公布了《電信管理法》草案，包括加強究責、納入纜線本體，後續他也會緊盯追蹤院版進度、加速送到立院審議的程序，但他也強調，台灣和馬祖之間的海纜斷裂，不是只有斷了網路那麼簡單「這是很嚴重的國安問題」；洪申翰指出，台馬海纜五年來斷了29次，幾乎都是中國的漁船、貨船、抽砂船有意無意的破壞，引起國際媒體重大關注，甚至提到，「看起來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台通訊的演習」。
因此他提到，除了最基本的《電信管理法》修法，加強海纜中斷後的緊急應變與備援機制，發展提供修復的海纜船、衛星通訊系統、微波、雷射通訊等技術，這些他也會持續監督行政部門一定要做到位、做到好，同時繼續和李問、民主進步黨連江縣黨部一起為馬祖鄉親發聲、顧好經濟、守護民主，更為了台灣的國防與和平努力。