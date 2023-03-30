23歲女團偶像「改當18禁直播主」！原因鼻酸：與父母有關

蔡阿嘎狂開6頻道！YouTube獎牌3金5銀超強　高EQ神回讚爆

▲網紅蔡阿嘎被譽為是台灣YouTuber界的「長青樹」。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）
▲網紅蔡阿嘎被譽為是台灣YouTuber界的「長青樹」。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅蔡阿嘎被譽為是台灣YouTuber界的「長青樹」，因其經營發跡早，持續經營到現在仍然有聲有色，人氣非常高，然而前些日子自家的服飾品牌「hahababyははベビー」也開啟了頻道，這算下來已經是蔡阿嘎一家人第6個頻道，讓不少網友相當驚訝，表示一家人有6個頻道真的很扯，沒想到還釣出本人「高EQ回應」，被網友讚爆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡啊嘎老婆二伯的自創品牌「hahababyははベビー」近日開創頻道，目前才剛上兩支影片，其中第一支影片剛上線兩天多就突破十萬，頻道訂閱數也已經突破3.27萬，顯見人氣真的相當高，而這也是蔡阿嘎一家人的第六個YouTube頻道。

對此，就有網友在「Dcard」發文表示「看到時有點傻眼，這也太多了吧.....不如再創四個，湊到十個吧，我也是都會看蔡阿嘎的頻道，但感覺有點出太多了...」沒想到貼文曝光後，竟然釣出蔡阿嘎本尊回應表示「沒問題！等嘎哥湊10個！全部都不開會員，讓大家看免費」超高EQ回應讓網友激讚，原文只有475個讚，但蔡阿嘎的留言衝破4260個讚，相當懸殊。

▲
▲蔡阿嘎一家人一共有6個YouTube頻道，超強經營實力引起網友熱議。（圖/[email protected]ははベビー）
而回顧過往蔡阿嘎的YouTuber之路，他從2008年先以同名頻道「蔡阿嘎」經營，當時以「愛台灣」形象打開知名度，2014年達到100萬訂閱，接著他開設「蔡阿嘎Life」分享生活，與二伯生下兩個小孩之後，又陸續多了「蔡桃貴」及「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道，最後在去年7月加開「蔡阿嘎543」以及今年的「hahababyははベビー」，一共六個頻道。

其中包括，包括「蔡阿嘎」、「蔡桃貴」以及「蔡阿嘎Life」三個頻道都突破百萬訂閱，一共獲得三面十萬訂閱的銀牌以及三面百萬訂閱的金牌；目前「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道累計訂閱人數也大約71萬，往百萬大關前進，去年7月加開「蔡阿嘎543」則是剛破20萬不久，加上這兩個頻道，目前蔡阿嘎一共是有3金5銀獎牌的超狂紀錄，相信過不久就又能再拿一個銀牌，真的是YouTuber界的超強霸主！

▲
▲蔡阿嘎目前YouTube頻道獎牌是「3金5銀」的超狂成績。（圖/蔡阿嘎IG）

阿滴新家Joeman也喊美！「開箱片」流量爆表：根本藝術品

Joeman預言成真！買房課程秒遭砲轟　1天驚人銷售額曝光

聯名飯糰Joeman輸她！網認「金針菇2優勢」：超商對決了

Joeman曬「炎上5人組」神級合照！3萬人笑翻：手機噴火了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀