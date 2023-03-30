蔡阿嘎狂開6頻道！YouTube獎牌3金5銀超強　高EQ神回讚爆

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對此，就有網友在「Dcard」發文表示「看到時有點傻眼，這也太多了吧.....不如再創四個，湊到十個吧，我也是都會看蔡阿嘎的頻道，但感覺有點出太多了...」沒想到貼文曝光後，竟然釣出蔡阿嘎本尊回應表示「沒問題！等嘎哥湊10個！全部都不開會員，讓大家看免費」超高EQ回應讓網友激讚，原文只有475個讚，但蔡阿嘎的留言衝破4260個讚，相當懸殊。
而回顧過往蔡阿嘎的YouTuber之路，他從2008年先以同名頻道「蔡阿嘎」經營，當時以「愛台灣」形象打開知名度，2014年達到100萬訂閱，接著他開設「蔡阿嘎Life」分享生活，與二伯生下兩個小孩之後，又陸續多了「蔡桃貴」及「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道，最後在去年7月加開「蔡阿嘎543」以及今年的「hahababyははベビー」，一共六個頻道。
其中包括，包括「蔡阿嘎」、「蔡桃貴」以及「蔡阿嘎Life」三個頻道都突破百萬訂閱，一共獲得三面十萬訂閱的銀牌以及三面百萬訂閱的金牌；目前「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道累計訂閱人數也大約71萬，往百萬大關前進，去年7月加開「蔡阿嘎543」則是剛破20萬不久，加上這兩個頻道，目前蔡阿嘎一共是有3金5銀獎牌的超狂紀錄，相信過不久就又能再拿一個銀牌，真的是YouTuber界的超強霸主！