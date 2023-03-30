馬英九訪6抗日戰爭行程　羅致政：落入中共統戰作為

前總統馬英九赴中祭祖並與當地交流，根據辦公室所公布訪中行程，抗日戰爭相關行程就佔了6個，對此民進黨立委羅致政今（30）日表示，中共統戰以紀念抗戰之名，拉攏台灣仇日反日，這就是「馬英九模式」，其訪中行程也落入中共統戰作為，甚至是完全配合演出，「『馬這個』實在『很那個』，唉！」
記者陳威叡／台北報導
羅致政表示，中共的統戰，以紀念抗戰之名，拉攏台灣仇日反日，這就是「馬英九模式」，姑且不論馬英九個人所宣稱的訪問目的為何，中共政權試圖透過這次訪問的安排想達成的目標是什麼，才是更值得關心的課題。
羅致政說，光以馬辦公布的訪中行程來看，抗日戰爭相關的行程就佔了6個，從南京大屠殺紀念館（南京）、南嶽忠烈祠（湖南）、受降儀式所在地（湖南）、重慶抗戰遺址博物館（重慶）、張自忠烈士陵園（重慶）到四行倉庫抗戰紀念館（上海）。
羅致政指出，不論這些抗日行程的安排究竟是馬辦主動要求，還是中方刻意安排，試圖營造反日仇日氛圍的目的是昭然若揭，而事實上，這也是中共推動兩岸共研乃至共寫抗戰史的對台工作一環，透過對日抗戰歷史的包裝，來突顯國共一家親，乃至國軍共軍都是中國軍的認知作戰。
羅致政表示，很遺憾的是，馬英九的訪中行程，恰恰落入中共的統戰作為，甚至是完全配合演出，「『馬這個』實在『很那個』，唉！」