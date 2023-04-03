小水力發電4／規模小又24小時運轉　專家盼「遍地開花」

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「中心思想就是，小水力是一個24小時、隨時可以供電的一個地方性的再生能源」，劉宏仁表示。這句話裡的關鍵詞，除了24小時之外，還有一個是「地方性」。
劉宏仁說，在能源轉型的框架之下，未來的產業大廠可能都會搭配一個小型的再生能源電廠供應廠區用電，社區也有可能會有小型的綠電廠，在歐洲許多國家類似的模式已經走得算成熟，但是台灣還在能源轉型之初，「所以我們面臨的就是先有觀念，那後續可能再有一個示範電廠，那慢慢地往下走，大家才會知道說，有這個小電廠在我們家或在我們廠區在我們社區是很不錯的一個選擇。目前還沒看到，因為我們還沒辦法想像。」
學者抱持著對小水力的憧憬，而小水力也者則實地在地方上試驗，雖然目前還未有由民間業者自發、利用河川來進行商業型的小水力電廠運轉，水律能源執行長陳谷汎透露，他們手頭上已有多達50個以上的案廠在接洽或設計規劃，預計未來幾年會陸續運轉。
去年水律能源則在宜蘭與地方政府合作，於安農溪設置了一個小型的微水力示範教育機組，規模很小，只有1KW，但是陳谷汎強調，這個案子使用的是國產國造的阿基米德水輪機，是水律能源從15種不同的機組中比較挑選後，決定投入國產國造的機組。
陳谷汎表示，阿基米德水輪機的轉速慢，「就是一個大胖子在那邊自己慢慢轉」，且水律能源會將機組的葉片鈍化，將對河川生態的影響最小化，此外阿基米德需要的落差小且高抗沙，綜合多項因素，水律能源決定投入這款水輪機的國產國造，「它是一個為了台灣的水域應運而生的水輪機組。」