娃娃機清明節「放金紙」？應景手法超夯 老闆揭經營秘辛
夾娃娃機在幾年前成為一種新興產業，眾多機台出現在各大商圈、夜市和景點，而面對可能出現的泡沫化現象，不少機台台主也發揮想像力用各式手法吸引民眾，隨著清明連假即將到來，有娃娃機店老闆看準民眾掃墓的心理，順勢推出「金紙機台」，畫面曝光後掀起熱議，而該機台老闆黃先生也表示，娃娃機目前的趨勢就是主打「臨時性主題」，這次推出金紙機台也不是想賺錢，主要是應景、製造噱頭，讓娃娃機產業更貼近民眾的生活。
記者張志浩/綜合報導
近期有民眾在臉書社團等社群分享娃娃機「金紙機台」，只見該娃娃機中放滿金紙等待民眾夾取，頓時掀起熱議，事實上，過去在農曆7月就曾有在娃娃機中放入金紙的案例，都讓不少網友感到新奇，甚至留言「揪團打台啊」、「用錢換錢的概念」、「好有生意頭腦」。
而《NOWnews今日新聞》也實際去電給此機台老闆黃先生，直擊娃娃機台產業目前的發展，他表示，「這個金紙機台就只是應景啦，沒有特別用賺錢的想法去設立，就是自己去通路買來放進去，希望吸引觀光民眾注意」。黃先生提到，娃娃機店發展已有一段時間，現在流行「臨時性主題」，能跟上時事、製造話題，並定期更新店內裝潢與商品，才更能有穩定的營收。
黃先生說，許多民眾發現，娃娃機店怎麼不停開了又關，認為它是否退了流行？但實際上，這些表面上看起來倒閉的店主，多半是在進行「換點」，讓該區域發展可能飽和的主題，在下個地方能延續熱度，尋求更多的客源。
黃先生也補充，娃娃機店在疫情時確實受到不小的衝擊，但解封後人潮回流，營運也變得更加穩定，而透過「臨時性主題」的營運策略，他在全台也已經開了4間店面，近期還規劃在林口設立旗艦店。面對飽和速度較快、容易泡沫化的產業，唯有持續更新符合潮流的營運手法，才得以繼續生存。