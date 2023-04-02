專訪／李心潔認暴紅「自以為是」！情緒勒索愛人不手軟
「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，由金馬影后李心潔負責全系列監製，並首度擔任導演執導《山頂小屋》。李心潔接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，年輕時會「情緒勒索」身邊愛的人，經常以自己的立場去要求他人改變，直到遇見女兒後才徹底改變想法。
記者黃雅琪/台北報導
系列紀錄片當中的《我的名字叫李心潔》，首度揭露李心潔私生活一面，她提及父母因為相親結婚，彼此了解的不夠多經常在她面前爭執，李心潔回憶過往：「小孩子小的時候就會覺得很害怕，就會經常有那種很害怕的心情，很害怕父母親會分開，對我來說我很愛我的父母，如果我的父母分開的話，我會覺得自己很可憐，精神上會有點被分裂的感覺。」
李心潔坦言，透過觀察成年人之間的相處方式，心裡也產生疑問：「什麼是真正的愛？什麼是真正的快樂？這兩個問題一直在我生命中出現，在我經歷了很多不同的人際關係以後，我就會去觀察、尋找。」李心潔一直到進入婚姻之後，才開始明白當年父母親的想法：「也開始會用一種比較包容的心態，去接受他們的情況，也一直讓自己做很多心靈的療癒，去跟過去的一些負能量和解。」
「我年輕的時候一直在追求我的事業、在打拚，對很多事情都是很用力的去想得到它！」李心潔坦言，早年新人時期力求表現，希望能獲得大家的肯定，在這個行業能持續有不錯的發展。承認年輕時對身邊愛的人「很用力」，李心潔鬆口：「（當年）就會一直想要去改變別人，因為我自己以前是很自我、很主觀的人，經常會想說『我覺得這樣子對，你就是要這樣做！』別人不依妳的時候妳就會有很多情緒。」情緒勒索的性格在遇見女兒之後，因為小孩的不受控，漸漸改變李心潔的想法，她才明白聆聽旁人意見的重要性。「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片熱映中。