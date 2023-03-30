美晶片法補貼要求分享營業機密？韓國擔憂：反成企業負擔
美國總統拜登推出《美國晶片法案》（CHIPS for America），大手筆拿出390億美元來對半導體產業進行補貼，意圖恢復美國在半導體產業中的領導地位。美國商務部隨後陸續公布了企業補貼領取規則，想要獲得補貼，不僅與中企往來須受限制，還要提供營收與財測等營業資訊。對此，韓國貿易部長安德根（Ahn Duk-geun）30日直言，這樣的補貼標準對韓國企業來說，可能會變成「負擔」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，有業內人士透露，按照《美國晶片法案》的補貼規則，申請過程中企業必須與美國政府分享詳細的成本結構資訊，包括預計的晶圓產量、利用率和價格變化等等，可能會暴露機密的公司戰略。
消息人士擔憂表示，這些都是重要的企業機密消息，尤其是成本結構，這些資訊若落到業內專家手上，等於企業的經營戰略完全被一覽無遺。
目前三星與SK海力士母公司SK集團，都將在美國對半導體領域進行大規模投資，SK集團計畫投資150億美元，三星規模更大，預計投資超過250億美元。三星和SK集團正在考慮是否向美國提出補貼申請，主要就是擔憂獲得補貼的代價太沉重。
對此，韓國貿易部長安德根呼籲，美國給予的補貼應避免給企業帶來不必要的負擔，應該考慮到韓國政府和企業的意見。