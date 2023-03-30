蔡英文訪美恐掀中國新軍事行動？學者：全球將受影響

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根據《自由亞洲電台》報導，美國學界以及商界對於台海局勢升溫表達高度關注。美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）29日舉行研討會，針對若兩岸衝突升級，對於全球科技業以及國際貿易帶來的衝擊進行研究探討。
「新美國安全中心」（CNAS）資深研究員基爾克里斯（Emily Kilcrease）表示，世界上超過90%高階晶片都仰賴台灣的台積電生產，若是台海爆發戰爭，晶片短缺將會重創各國人民生活，「你的電腦需要晶片，你的電子產品需較晶片，你的咖啡機也需要晶片。若是台灣晶片產業被破壞，全球數位經濟都將面臨危險。」
對此，CSIS另一位高級研究員迪皮波（Gerard DiPippo）也表示，台灣晶片最主要出口到中國，因為中國的製造業非常強大，製造全世界40%的電子產品。所以台海衝突引發的問題不只是全球對台灣晶片的直接依賴，而是台灣出口晶片到中國，徵國再將產品出口到世界，如果把台灣從國際貿易排除，國際社會不可能不受影響。」
迪皮波補充稱，若是台海發生封鎖，甚至是戰爭等衝突，都將會影響全球貿易，除眾多產品出口時得經過台灣海峽外，若是發生禁運或戰爭，台灣西岸港口以及中國六個重要港口都將無法運作，台灣晶片以及中國產品都無法出口。
報導指出，雖然美國政府為了應對台海可能衝突，正積極強化自身供應鏈韌性。美國總統拜登去年8月通過晶片法案。但基爾克里斯指出，晶片法只是為美國的供應鏈提供餘裕，使得在長期戰略規劃中有其他備取法案，但她不認為晶片法能幫助美國取代台灣在晶片產業的決定性地位。
不過針對蔡英文過境美國的議題，歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務主任艾許頓（Anna Ashton）警告，蔡英文與麥卡錫會晤，很可能刺激解放軍在台海發動新一波軍事威嚇。
艾許頓指出，相比麥卡錫訪台，蔡英文在美國與麥卡錫會晤已經是比較不挑釁的舉動，但中國已經警告台灣，中國當局將有所回應，所以我們可以預期中國在近期應該會有新一波的軍事演習，目的在展現自身武力，而全球供應鏈以及國際航運應該也會受到一定的影響。