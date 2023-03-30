郭台銘：領導人應打造台灣成「科技島」⽽非「彈藥島」

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他指出，即便⾃⼰很早就投⼊AI研究，卻也發現該領域的潛能和發展浩瀚無窮。因此，有感於科技的快速發展，台灣必須與最好的團隊學習、合作，在建⽴夥伴關係的同時，培育下⼀代，這也是此⾏訪問智庫、學術機構、與學⽣和產業界代表交流的重要原因。
⾯對AI的運⽤將改變⼈類競爭⼒的衡量與排序，郭台銘過去在台灣提出過「AI村⾥」規劃，⽤⼤數據連結每個⼀村⾥⾧辦公室，進⾏包括⾷、⾐、住、⾏等⼀系列規劃，不僅減輕許多警察勤務，⾥⾧也更能專注為⾥民服務。
被問到未來台灣的發展，郭台銘指出，有鑑於近年來美中局勢⽇趨複雜，國家領導⼈應該要運⽤優勢，把台灣打造成「科技島」，⽽不是「彈藥島」。他同時提到，根據⾃⾝在產業界50年的經驗認為，年輕⼈才應是政府真正必須投資、栽培、關懷的對象。據他了解，留學⽣中有很多科技⼈才，需求都沒有被滿⾜。如果有⼀天能掌握台灣資源，⼀定會妥善運⽤，並投資在年輕科技⼈才⾝上，並建⽴⼀個適合發展的環境。
在與學⽣會⾯中，談到有關未來科技⼈才如何落地台灣的問題，郭台銘認為，正因為台灣過去沒有具有產業運作背景的⼈來領導台灣，缺乏產業經驗及規劃能⼒，⾃然很難打造出合適的留才環境。如何運⽤政策和技術⼈才的專業⼒量，⿎勵年輕⼈回台、留台及創業，資策會、⼯研院都要⼀起努⼒。
他說台灣有很多資源都被浪費了，這不只單靠⼀個⼈的⼒量就能夠改變。所以，這也是為何與⾺⾥蘭⼤學簽訂MOU的原因。我們必須要整合不同的產業和專業資源，來為台灣共同思考，並建⽴更友善的產業平台，讓許多⾼端技術⼈才，願意留在台灣。
郭台銘也進⼀步補充，政治只是過渡，應該要為經濟服務。因此，傾聽留美科技⼈才的聲⾳，並作深度的考察，成為本次訪美重要的⾏程之⼀。近幾年來，有越來越多科技背景的⼈才，開始投⼊政治場域，這是好事，自己很⽀持。
郭台銘認為，⼈才的多元性，才能真正建⽴好的留才環境。如果有更多產業背景的⼈，進⼊公共領域為民服務，這才是⽐較良善的循環。因為，當有了產業上的理解，⾃然能夠建⽴對產業⽐較友善的發展⽣態，也能讓世界持續看到台灣打下科技重要的發展基礎。