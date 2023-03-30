連假玩爆台南！頑皮世界豪送抵用券 勇喊1句爽吃霜淇淋
這個週末就是清明兒童節連假，想走遠一點感受南台灣熱情陽光嗎？台南觀光局今統整公布連假市內遊樂業推出的優惠活動，包含廣受大小朋友喜愛的頑皮世界快閃5天「買票就送30元園內抵用券」，勇敢的小朋友還可以大聲喊出「兒童節我最大」，即享半價吃草莓霜淇淋！柳營尖山埤渡假村則在4/23前舉辦「桃紅陣雨樹花季」活動，連假期間12歲以下小朋友免門票，還不快趁這個兒童節玩爆台南！
記者汪睿琦/綜合報導
台南市觀光局今公布市內2家超人氣渡假園區兒童節優惠。首先擁有許多可愛動物的遊樂園「頑皮世界」，於連假5天期間推出門票優惠5折起，於現場或官網購買全票、學童票、幼童票任一票種，即可獲贈30元園內消費抵用券，還有機會可以免費DIY專屬自己的棉花糖，每天限量100份，心動快行動！除此之外，購買學童票或幼童票的小朋友入園，只要勇敢大喊「兒童節我最大」，即可半價吃期間限定草莓口味霜淇淋，錯過就沒有了喔。
除了頑皮世界，柳營尖山埤渡假村也推出優惠要與民眾同樂，首先在4/23前，凡攜帶寵物或穿著桃紅色服裝，即享半價75元入園優惠；若穿著和服或是COSER服裝購票，即享本人免費優惠，陪同3名好友則可享100元優惠價。（成人票原價150元）
另外，兒童節連假期間，柳營尖山埤渡假村更推出12歲以下兒童免門票（原價100元，需陪同1位家長購買全票入場），加購DIY活動只要50元，還有精彩童玩市集、街頭藝人表演可一起玩翻整個兒童節。