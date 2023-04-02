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全民國防不用AK47！共軍改用這些步槍

▲共軍191式步槍(QBZ-191)模型槍。（圖／記者呂炯昌攝）
▲共軍191式步槍(QBZ-191)模型槍。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）日前表示，台灣應當仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中國就可能重新評估是否侵台」。事實上，不只國軍沒用過AK47當作制式武器，共軍也於1980年代拋棄AK47的設計，用多款步槍取而代之。

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1949年中國共產黨在北京建立政權，建政初期接受蘇聯軍援，因此軍事戰略與武器規格也師承蘇聯。中國人民解放軍使用仿製蘇聯的AK47步槍稱為56式步槍，並使用7.62×39公釐（mm）子彈。AK47具有堅固耐用、結構簡單、操作簡便、易於生產、清潔和維修等特點，不論是軍人、游擊隊、恐怖分子，甚至是老婦人都能未經受訓就能輕鬆上手。

與北約國家的5.56公釐步槍子彈相較，7.62公釐彈藥的缺點是後座力大，以及彈藥攜帶量較少，因此蘇軍在1970年代換裝口徑較小、採用5.45×39公釐子彈的AK74步槍。到了1980年代，共軍也開始使用口徑較小的5.8×42公釐彈藥，一線部隊使用步槍也跟進汰舊換新。先是用1987年定型的87式步槍取代56式步槍，但87式步槍生產時間極短，改以犢牛式的95式步槍取代。

95式步槍（QBZ-95)採用彈匣在握炳之後的犢牛式布局，外部大量使用塑膠材料，擺脫以往的蘇系槍械風格，甚至常被誤認為是法國FAMAS突擊步槍的仿製品。95式有具有30發塑膠彈匣和75發快裝彈鼓兩種供彈方式。95式系列包括95式步槍、95式輕機槍，以及97式自動步槍，97式步槍改用國際通用的5.56公釐子彈，而非中國特有的5.8公釐彈藥，目的是方便外銷。

1997年香港回歸典禮上，駐港解放軍搭乘軍車攜帶95式步槍進駐香港，但許多中國士兵因為習慣使用彈匣在握把前面的有托式步槍，所以對於95式感到不習慣。中國北方工業推出03式自動步槍（QBZ-03)，回歸與56式步槍類似的有槍托式設計，主要配備於邊防部隊、空降兵等單位。

2019年中華人民共和國成立70周年閱兵上首度公開亮相191式步槍(QBZ-191)，該型槍用於取代95式系列步槍，採用了伸縮槍托設計，以及皮卡汀尼導軌，光學瞄準鏡，熱影像瞄準鏡也可裝於導軌上，光學瞄準鏡，模組化程度較上一代的95式步槍大為提升。

▲生存遊戲業者收藏的仿真共軍95式、97式步槍。(圖／記者呂炯昌攝)
▲生存遊戲業者收藏的仿真共軍95式、97式步槍。(圖／記者呂炯昌攝)
▲解放軍使用191式步槍射擊。(圖／解放軍報)
▲解放軍使用191式步槍射擊。(圖／解放軍報)

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