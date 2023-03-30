中市空品感測器物聯網頻傳捷訊 再奪GO SMART國際大獎
台中市「空品感測器物聯網」再獲殊榮！「2023 GO SMART Award」昨(29)晚在台北市舉行頒獎典禮，台中市環保局以「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」，參加由全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」，在激烈競爭中脫穎而出，成功榮獲大獎，台北市長蔣萬安也至現場親自頒獎。
記者金武鳯/ 台中報導
環保局指出，該獎項旨在為智慧城市及其利益相關者提供知識交流平台，通過城際PoC概念驗證，促進智慧城市之間的合作及發展。今年邁入第五屆，本屆共有11個國家、19個城市、43件參賽作品，主辦單位從中選出最具創新性、可行性和實用性的作品。臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫，在初審及複審過程中表現優異，成功晉級決賽，最終脫穎而出，成功榮獲「2023 GO SMART Award」。
環保局表示，透過空品感測器結合物聯網技術，將台中市空品數據進行收集、監測、分析和共享，以協助政府和民眾更了解當地的空品狀況，並發展多元環境治理方案，同時利用人工智能技術，進行污染事件影響追蹤及污染源限縮，輔助相關單位擬定決策及執行智慧執法。
環保局長陳宏益表示，去年10月底環保局完成投稿參賽，經初審後於去年12月接獲主辦單位通知，成為14個入圍決選計畫之一，並透過線上報告方式參加決選，向評委報告該計畫的跨領域性、潛在影響力、功能創新性及夥伴關係參與等內容，今年2月終於接獲得獎通知。值得一提的是，本屆僅有5個計畫榮獲該獎，是對台中市政府致力推動智慧城市建設的肯定，也是對全民共同參與空品監督，改善生活環境的鼓勵。
環保局提到，此次榮獲「2023 GO SMART Award」，使台中市政府有機會與全球其他智慧城市進行交流，分享經驗和技術，推動更多的城市創新發展，未來台中市環保局也將繼續努力，活化空品感測器物聯網，以及發展更多AIoT環境治理應用，為建構台中市成為宜居永續智慧城市做出貢獻。