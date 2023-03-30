自撞奧迪RS7！宜蘭市代會主席製造假車禍詐保 判決出爐
宜蘭市民代表會主席林智勇，2021年6月17日中午駕駛奧迪RS7自撞，維修費將近百萬，但其涉嫌使用宜蘭市代會公務車製造假車禍，詐領140萬餘元保險金遭抓包，宜檢認林智勇與陳姓司機、鄧姓助理等3人起訴，宜蘭地院今（30）日判處林智勇4年6月，褫奪公權3年，可上訴。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，全案發生在2021年6月17日，當日中午林智勇駕駛奧迪轎車，在宜蘭市大福路附近時，自撞路旁電線桿、水泥護欄，車毀嚴重，但因其僅投保「丙式」車體損失險，自撞事故無法申請理賠，維修費將近百萬元；就在此時，林智勇發現公務配車有投保「甲式」任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險，第三人車損部分最高理賠金額高達1050萬元，於是計畫製造假車禍以詐領保險金，理賠金高達140萬1777元。
根據判決書，林智勇和宜蘭市民代表會司機陳志偉、服務處人員鄧詩翰共謀，利用宜蘭市代會配予主席使用公務車，佯裝成追撞車禍，藉以謀取林智勇個人車輛及公務車保險金，且鄧詩翰還在員警到場處理時，偽造他人名義於相關車禍紀錄上簽名，但保險公司事後發現，林智勇座車的黃色油漆痕跡異常，因現場電線桿與水泥護欄都無黃黑色斜紋警示漆，警方調閱監視器後，才發現是場假車禍，檢方則依貪汙起訴林智勇與陳男、鄧男。
宜蘭地院今日判處林智勇4年6月徒刑，褫奪公權3年，陳志偉4年徒刑，褫奪公權3年，鄧詩翰1年徒刑，褫奪公權1年，另因犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。