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女偶像考上東藝大！教職員竟發文「想濫用職權」下場GG了

▲偶像團體「乃木坂46」成員池田瑛紗考上日本東京藝術大學，結果一名教職員竟發文：「濫用職權時候到了！」引發爭議，最終遭到校方開除。（圖／翻攝池田瑛紗推特）
▲偶像團體「乃木坂46」成員池田瑛紗考上日本東京藝術大學，結果一名教職員竟發文：「濫用職權時候到了！」引發爭議，最終遭到校方開除。（圖／翻攝池田瑛紗推特）

記者詹鎰睿/綜合報導

日本女子偶像團體「乃木坂46」的成員池田瑛紗，日前宣布考上「東京藝術大學」，也是日本國內最頂尖的藝術學府，沒想到消息曝光後，校內一名教職員就在推特上發文表示：「濫用職權的時候到了」，結果引發大批粉絲不滿，最終該名教職員立刻遭到校方開除。

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據日本媒體報導，現年20歲的池田瑛紗於26日在個人社群平台宣布，從4月開始她就是「東京藝術大學」的學生，為了考上理想學校，池田瑛紗一邊讀書，一邊準備乃木坂46的徵選，也多次在節目中展現驚人的藝術天分，更被封為偶像界的大谷翔平。

▲20歲的池田瑛紗，藝術天分極高，一邊準備考試一邊準備徵選，被譽為偶像界的大谷翔平。（圖／翻攝＠_ikeda.teresa_ IG）
▲20歲的池田瑛紗，藝術天分極高，一邊準備考試一邊準備徵選，被譽為偶像界的大谷翔平。（圖／翻攝池田瑛紗推特）
不過，隨著池田瑛紗考上學校的消息曝光後，卻有校內教職員工在推特上發文表示，「濫用職權的時候終於到了！」並轉貼池田瑛紗的新聞，結果立刻被網友們截圖瘋傳，紛紛表達不滿，質疑該名教職員玩笑開過頭，或是憂心池田瑛紗會在學校發生危險。

對此，東京藝術大學得知後，立刻發布公告譴責該名教職員，不僅要求對方必須針對推特上的內容解釋以外，也解除與該名教職員的聘用關係，校方強調會給予學生一個安心又放心的校園學習環境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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