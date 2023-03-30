呆萌水獺「爭地盤超兇」！牠攪黃女兒戀情：懷孕就趕出門

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最萌網紅公園曬太陽逛大街 濱海灣成搶手水獺樂園
江獺（smooth-coated otter）是新加坡原生物種，早期因河川嚴重污染銷聲匿跡，時隔多年重返星國。只要水獺現身，無論是當地居民或是遊客，大多會忍不住拿出手機捕捉可愛水獺的身影，水獺成為星洲最萌網紅。這座熱帶島嶼居住著不同水獺家族，分別是「海灣家族」、「市區家族」、「流浪家族」，以及「紅樹林家族」，濱海灣是新加坡河在星國的出海口，有著豐沛魚量與花園綠洲，堪稱是水獺樂園，島上所有水獺都覬覦這個地方，而佔據這裡的是龐大的「海灣家族」，有多達十七隻水獺，為首的女族長安娜靠著火爆的脾氣死守地盤。
安娜最大的敵人是鄰近的「市區家族」，牠們住在新加坡河的水泥世界中，隨著家族成員越來越多，無法捉到足夠的魚餵飽家人，女族長麥雅一方面帶大家穿越車來車往的馬路到新加坡植物園覓食，一方面對濱海灣愈發虎視眈眈，準備伺機而動。另一方面，有了新生寶寶的「紅樹林家族」，為了躲避兇猛澤巨蜥的威脅，動身尋找新洞穴，爭奪地盤大戰一觸即發。
捍衛家族繁殖權 整治羅密歐與茱麗葉禁忌之戀
水獺家族為母系社會，公水獺負責養育寶寶，當家的女族長必須守衛地盤、覓食，也得整治家族確保成員守規矩。這天海灣家族的女族長安娜發現長女索菲亞消失好多天，於是到處找尋女兒。原來索菲亞正忙著跟一隻擅闖地盤的公水獺談情說愛，這是一段不被允許的禁忌之戀。
水獺家族裡只有女族長有繁衍後代的權力，地盤內是不容許有另一隻繁殖的母水獺，所以一旦發現索菲亞懷孕，安娜必須處置這對羅密歐與茱麗葉，擅闖地盤的男友會被殺死，懷孕的索菲亞會被掃地出門，水獺寶寶甚至可能被殺死。索菲亞與男友下場會如何？更多精彩內容就在動物星球頻道《星洲水獺家族》，4月6日起每星期四晚間8點首播。