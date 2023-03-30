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《艾爾之光》新職業改版！「諾亞4支線．逆夢旅者」上線

▲《艾爾之光》今（30）日推出新職業改版「諾亞4支線．逆夢旅者」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》今（30）日推出新職業改版「諾亞4支線．逆夢旅者」。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩/綜合報導

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（30）日推出新職業改版「諾亞4支線．逆夢旅者」，「諾亞」角色設定為逃避現實在逆夢中遊蕩的旅行者，透過扭曲的記憶與模糊的認知產生「變質月亮之力」，覺醒後擁有專屬「赤月」型態，以及可累積「夢幻」技能條，將原技能改變加強各種屬性與「無視防禦」的特殊能力。

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▲（圖／遊戲橘子提供）
▲「諾亞」角色設定為逃避現實在逆夢中遊蕩的旅行者，透過扭曲的記憶與模糊的認知產生「變質月亮之力」。（圖／遊戲橘子提供）
《艾爾之光》於今日推出新職業改版「諾亞4支線．逆夢旅者」，「諾亞」屬於遠距離魔法攻擊角色，玩家可隨著三轉進程，一轉「瞬剎迷夢者」、二轉「妄夢術師」、三轉「逆夢旅者」觀賞角色劇情故事。擁有專屬被動技能「赤月之夢」，重點技能介紹包括。

📌赤月之夢：專屬覺醒「赤月」與專屬技能「赤月之夢」，增加最大MP及魔法攻擊力，將所有技能的物理攻擊轉換成魔法攻擊。
📌自畫像：在赤月覺醒狀態下使用技能時，除了增加傷害以外，另外追加召喚出1個自畫像。
📌夢蛇：「赤月」覺醒狀態下使用技能，可增加傷害，並無視敵人的部分防禦力。
📌賦靈錄效果：物理攻擊力，一階段+50、二階段+75、三階段+100。魔法攻擊力，一階段+50、二階段+75、三階段+100。

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▲為迎接「諾亞4支線．逆夢旅者」上線，官方也順勢推出三大改版活動。（圖／遊戲橘子提供）
為迎接「諾亞4支線．逆夢旅者」上線，官方也推出三大改版活動：

📌諾亞4支線改版活動：3月30日至4月13日，與「諾亞」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「[科保]夢幻的象徵－諾亞」，兌換對應數量獎勵：「 [露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。

📌諾亞4支線改版紀念活動：於3月30日至4月6日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。

📌諾亞4支線成長活動：於3月30日至4月13日期間創建「諾亞」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下。
◾達成1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥(15天)」*1。
◾達成2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
◾清除拉諾斯北部R地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
◾達成諾亞4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。
◾清除拉諾斯北部R地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。
◾達Lv.99，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。

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