徐巧芯輸了！藍營第七、八選區立委初選採「三七制」進行
台北市第七、八選區立委選戰，國民黨內部皆出現「現任立委被挑戰」的情況。其中第八選區（文山南中正）由議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆；第七選區（信義南松山）則是由議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。其中針對初選機制，兩選區在協商過程中都未有共識，因此交由市黨部委員進行投票。而今（30）日下午有50名市黨部委員出席投票，最終結果兩選區都將以三成黨員投票、七成全民調的「三七制」進行。
記者丁上程／台北報導
由於國民黨北市第七、八選區立委初選，在市黨部協商階段，兩區的兩組參選人都未在初選機制上取得共識。因此市黨部決定交由委員投票表決，並訂於今日下午於黨中央進行。而現場有51名市黨部委員出席投票，扣除主委不投票，其中針對全民調還是「三七制」，第八選區有39名委員支持三七制，11名委員支持全民調；至於第七選區，則是41人支持三七制，9人支持全民調。
市黨部主委黃呂錦茹表示，各界關心有關第11屆立法委員選舉候選人提名臺北市第七、八區初選方式，依議程，在討論提案的第二案進行投票，投票結果第七選區及第八選區初選方式，皆為以3成黨員投票加上7成民調結果，決定提名人選。
至於針對徐巧芯反應有關取消候選人本人，或派代表進入會場內擔任觀察員一事，北市黨部方面表示，經討論應回歸提名作業初選辦法，候選人所要表達之意見，已經在週二的協調會上充分表達，28日當天協調會決議交由市委員投票決定，因此不另讓候選人安排觀察員在現場參與市委員會議。