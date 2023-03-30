重現台南美好歲月 黑橋牌與百年布莊攜手策展

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知名肉品專家黑橋牌在地經營長達60多年，以為文化傳承企業責任為使命，今與台南百年布莊「錦源興」攜手策劃「城市圖騰City Patterns」印花創作展，即日起於戎館2樓展出，將許多的台南意象用印花布賦予新的生命。許多如餐桌上的美食虱目魚、烏魚子、關廟麵、蚵仔；五、六年級生兒時記憶中的雞蛋冰標籤、愛王書桌的天鵝檯燈圖案、鐵捲門等，許多塵封在心頭的舊時回憶由「錦源興」執行長楊子興將之一一勾起，令觀者緬懷昔日美好歲月。
黑橋牌董事長陳春利表示，黑橋牌創業以來秉持傳統工藝不斷推出創意，融合新潮流新美學，復刻戎舘文化平台，長期舉辦藝文活動展覽。心中期許戎舘能擔任起在地文化的復興推手的角色，讓更多國內外遊客都能一同體驗台南的美。此次策展的百年布莊「錦源興」，也是傳承了傳統工藝並轉化成現代新生活美學，不僅是美感的呈現，也肩負文化的傳承使命。
身為第四代傳人，錦源興執行長楊子興將黃花風鈴木、烏魚子、 珍珠奶茶、關廟麵線...等在地意象，轉化為充滿現代感的印花圖騰， 重新詮釋你我周遭的生活樣貌。錦源興創立於1923年，以布料進口、染整、批發零售為主要業務，為台灣南部地區日治與光復時期重要的布料供應商，然而隨產業轉型布莊事業漸漸式微。百年後的今日，轉型成為在地生活美學品牌，將台灣文化轉譯為多款印花，用印花說台灣故事，透過印花布料設計、生活用品研發與藝文活動策劃，繼續傳承百年布莊頂真精神。
「城市圖騰City Patterns」即日起展至10月12日，不管觀展者是否曾經經歷那段輝煌歲月，老台南人們對於中正路商圈的美好時光與回憶，回顧一定會有重新愛戀的感覺，而觀者也能透過印花布上所呈現出的在地文化與生活記憶，對於家鄉有更深刻的感受。