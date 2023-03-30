陪珍妮佛出席葛萊美不耐煩？《AIR》班艾佛列克親揭真相
由班艾佛列克自導自演的運動喜劇《AIR》，找來好友麥特戴蒙出演，日前在《AIR》線上記者會時，提到班艾佛列克陪伴妻子珍妮佛洛佩茲出席葛萊美頒獎典禮時，被外界指出疑似不耐煩的表情，班艾佛列克大方回應：「我面無表情時看起來都很不開心，沒辦法！上帝給了我這張臉。」體現出「天生臉臭」的人滿滿的無奈感。
記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導
《AIR》劇情描述，40年前Nike剛成立不久的籃球部門，從一開始不被各方看好陷入經營困境，到團隊同心協力將一個看似普通的籃球鞋款，變成永遠流傳的經典鞋款「Air Jordan」的勵志過程。而身為導演的班艾佛列克本身就是麥可喬丹的粉絲：「我超崇拜他！我們曾經共度一段時光，對我來說很難忘。」
班艾佛列克找來認識40年的好友麥特戴蒙出演，在記者會上感性道：「他是我最好的朋友，能和他一起工作我很珍惜，我無法期望能有更好的發展。」麥特戴蒙也回應：「最好的朋友和創作夥伴。」班艾佛列克也提到，其實《AIR》一開始是要拍攝成麥可喬丹成長史，後來大改劇本內容，班艾佛列克自嘲：「這世界上最蠢的一件事，就是拍一部他沒參與的電影，即便他沒有出現，仍引用他的名字，講述他的部分故事。」
「我對他（麥可喬丹）說『如果你願意，請告訴我那些事物是什麼，我向您保證，這些絕對會是神聖且不可侵犯的。」班艾佛列克不想違背麥可喬丹認為真實的事物，因而在片中加入籃球教練喬治拉維林（馬龍韋恩斯飾演）、喬丹品牌副總裁霍華德懷特（克里斯塔克飾演）等角色，以及對麥可喬丹最重要的父母，班艾佛列克還透露，麥可喬丹在提及母親時相當尊敬、崇拜。《AIR》將於4月3、4日上映口碑場，4月5日正式在台上映。