獨／國民黨總統提名內參民調　傳納入韓國瑜

馬英九讚武漢防疫挨轟　馬辦批：民進黨怎有臉政治攻擊

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑批民進黨防疫成績亂糟糟，還有臉對馬英九做政治攻擊。（圖／資料照片）
▲馬英九基金會執行長蕭旭岑批民進黨防疫成績亂糟糟，還有臉對馬英九做政治攻擊。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

前總統馬英九今早參訪武漢市檔案館後接受聯訪，對於大陸醫護人員的貢獻給予鼓勵，遭民進黨發言人卓冠廷抨擊。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，民進黨防疫成績亂糟糟，民眾一直在排隊，從排隊買口罩，到排隊等疫苗，到排隊還買不到快篩，去年防疫成績甚至世界墊底，怎麼還有臉現在出來做政治攻擊？

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蕭旭岑表示，新冠肺炎疫情對全世界都影響深遠，馬前總統到了武漢，實地了解當初新冠肺炎疫情爆發時的經過，也是對醫護人員犧牲奉獻，甚至獻出自己的寶貴生命的最高敬意。

蕭旭岑表示，受訪時站在馬前總統旁邊的，就是當時疫情第一個警覺並即時採檢的張定宇，他是收治第一批不明肺炎病患的金銀潭醫院院長，馬前總統對張院長勇敢救治人命的精神，表達最大敬佩。

蕭旭岑表示，政治不能凌駕人性，尤其對醫護人員的尊重，以及當初武漢民眾的經歷，表達最深刻的致意，在高貴的人性之前，政治化顯得非常可鄙。

國國民黨發言人林家興也回應表示，抗疫不分邊界，面對疫情、病毒的侵襲，全世界都學到需要更加擴大醫學及防疫交流、加深技術合作、共同面對與解決問題，以維護全人類的健康及生命安全。

林家興指出，政治不能凌駕人性，馬前總統的談話，是表達對武漢抗疫前線醫護人員犧牲奉獻的尊重，以及對當初武漢民眾的疫情下經歷致意，不應該政治化解讀，民進黨更應該反躬自省，當初錯誤的防疫政策、包括未能超前部署、口罩疫苗快篩之亂、阻擋民間外購疫苗以及刻意推動國產高端疫苗形成各種弊端與紛擾，甚至延誤拯救民眾生命，有無誠懇向台灣社會大眾致歉、交代過？

林家興表示，馬前總統選擇在後疫情時代去了解與交流，相信更著眼的是社會的人民福祉與發展復甦，更要記取過去才能避免下次的疫情再發生，而後疫情時代中，各個區域、社會的人民福祉與發展復甦，也會是國民黨關切及參與的重大議題。

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