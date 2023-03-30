獨／攻蛋倒數2天！捕獲野生黃明志 「竟在街頭做這事」
「大馬鬼才」黃明志即將在台北小巨蛋舉辦「黃明志大飛機世界巡迴演唱會」，開唱在即，今（30）日在台北東區街頭被野生捕獲，《NOWnews今日新聞》詢問黃明志方工作人員，經紀人做出回應。
記者吳雨婕/台北報導
黃明志帶著團隊現身台北東區街頭，似乎是在拍攝影片，他帶著黑色帽子、黑色外套、黑褲與白上衣、白球鞋完全零偽裝，一身輕鬆的裝扮，現場還有幾位工作人員圍繞，由於演唱會即將到來，令人忍不住猜測他現蹤理由是否與演唱會有關。針對此事，《NOWnews今日新聞》求證黃明志方，黃明志經紀人透露：「是在拍攝演唱會的相關內容。」讓人期待不已。
事實上，黃明志來台發展10年，卻是第一次站上台北小巨蛋舞台，讓他壓力很大，先前在記者會上就曾透露：「有種近鄉情怯的感覺，我怕丟臉，而且一堆認識的人。」甚至壓力大到失眠，以前一天就只能睡3、4個小時，現在更是少到睡1、2個小時，還連帶使他胃病復發，當天記者會延遲20分鐘才開始，就是因為他胃不舒服，吃完藥才繼續上工。
而在今天中午時，黃明志已提早進小巨蛋，他在臉書發文提到：「這就是傳說中的台北小巨蛋！我從小就聽說，只有頂尖的歌手，才能在這裡辦得起售票演唱會。黃明志在2014年正式到台灣發展，努力工作了9年，終於唱到了小巨蛋！作為一位中文歌手，此生也算沒有遺憾了。少年啊！要忍耐！撐過熬過總算苦盡甘來～～」