菲律賓渡輪深夜惡火！至少31人死亡 搜救仍在進行中
菲律賓南部29日晚間傳出渡輪失火意外，一艘「M/V LADY MARY JOY 3」渡輪深夜失火，船上當時約有250人，火災造成騷動後，許多乘客驚慌失措跳船求生，而目前已經確認至少有31人遭燒死或溺死，23人受傷送醫，另外還有至少7人失蹤，目前搜救工作仍在持續中。
記者倪浩軒/綜合報導
菲律賓南部巴西蘭（Basilan）省的省長哈塔曼（Jim Hataman）說明這起意外，指出渡輪是在從三寶顏（Zamboanga）碼頭前往蘇祿省（Sulu）霍洛島（Jolo）的途中起火，起火時間為深夜時分，當時許多旅客已經睡覺，被火勢引發的騷動驚醒後，紛紛跳海。火警發生後，菲律賓海岸警衛隊、海軍，以及附近的另一艘渡輪和當地漁民，第一時間紛紛前往救援，救下許多跳海的乘客。
起火的「M/V LADY MARY JOY 3」渡輪被拖到岸邊，搜救人員上船後，在客艙的廉價區發現了18具遺體，疑似皆是逃生不及被燒死。目前已知有31人罹難，包括燒死和溺死的乘客，還有23人受傷，7人失蹤。
哈塔曼表示，對於失蹤乘客的搜救還在持續中，船上有些乘客並未列在清單上，因此還要進行後續的人員清查，失蹤的人數可能超過目前已知的7人。至於渡輪起火原因，現在還不清楚，尚待進一步調查釐清，會先確認是否因船隻老化漏油引起。菲律賓在2022年5月也曾發生渡輪起火意外，造成7人死亡。