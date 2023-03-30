特企／NU SKIN融合美麗與健康！「玩」美提案耀眼降臨

Nu Skin「內外都『耀』美！」體驗會共規劃三大展區，分別展出Nu Skin首款融入IoT物聯網科技的新世代美容儀器「LumiSpa® iO智慧雙效潔顏機」、客製化的均勻管理攻略「TRME系列產品」以及Nu Skin品牌ESG永續發展專區。消費者於現場完成互動式體驗，即有機會兌換限量Nu Skin明星商品：包括COLLAGEN+水光膠原胜肽、TRME系列新品與薈萃善秀系列臉部和身體清潔保養產品等，全方位感受Nu Skin涵蓋營養保健與美容保養的優質產品。
為展現Nu Skin居家美容儀器融合IoT物聯網科技的產品實力，LumiSpa iO專區規劃高科技魔鏡體驗，消費者可依照魔鏡指示操作設定，感受LumiSpa iO搭配VERA App「自訂保養模式」功能的嶄新保養方式；而後進入「霓光挑戰」區，於潮流奇幻的氛圍中，實測肌膚清潔效果，見證其品牌傲人產品力！
Nu Skin全新上市的TRME系列產品，今年初甫登場即以其「彈性選‧自由配」的創新健康管理觀念掀起市場一波「彈性」風潮；於Nu Skin「內外都『耀』美」體驗會現場，Nu Skin更以趣味電玩遊戲完整剖析TRME均勻管理攻略，透過遊戲環節，協助消費者搭配出最符合個人生活型態的產品組合，體現TRME系列產品專屬的客製化、個人化健康管理風格。
「內外都『耀』美」體驗會現場另規劃ESG永續發展展區，強調Nu Skin以善的力量為核心，不僅透過美麗與健康的產品持續提升生活品質，更強調友善地球環境。Nu Skin永續發展概念自1996年推出Epoch系列產品即已萌芽初生。長銷27年的Epoch系列產品成分選用雨林植萃，並以雨林原住民古老美容秘方為基礎研發，同時，Nu Skin承諾全球每賣出一罐Epoch系列產品，即捐贈0.25美元用以維護雨林生態，創新永續循環思維領先業界。
Nu Skin自產品研發、製程至包裝和運送均以友善地球角度出發，不僅成分原料來自嚴選植萃，耕種、採摘方式亦強調環境永續，產品包裝更務求減量包材並採用可回收材質包裝。此外，Nu Skin台灣也自2021年起也將每年用量超過100公噸的物流配送紙箱，更換為100%回收紙箱製成，並選用環保油墨印刷，全面降低產業對環境造成的衝擊。而Nu Skin為進一步宣導地球永續與友善環境的觀念，於「內外都『耀』美」體驗會現場更設有品牌產品專屬外包裝回收箱，呼籲Nu Skin愛用者以實際行動貫徹環境永續倡議。
4月7日下午18:30，Nu Skin更邀請陽光女神Angelina（陳怡安）化身一日店長，於「內外都『耀』美！」體驗會現場與粉絲近距離互動，一同進行霓光挑戰賽與日常居家輕健身，並分享個人保養心法，帶領消費者體驗Nu Skin融合美麗與健康的「玩」美解決方案。
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