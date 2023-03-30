中捷公司董事會通過　林良泰代理董事長

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中捷公司表示，中捷公司前董事長林志盈因接任悠遊卡投資控股公司董事長，已卸下中捷董事長一職，中捷公司董事會今日推選由林良泰代理董事長。林代理董事長學經歷豐富，為台灣大學土木工程研究所博士，曾擔任台中市政府交通局長、中華民國運輸學會理事長、美國富爾市萊特基金會研究學者、美國麻省理工學院訪問學者。
中捷公司指出，代理董事長林良泰在交通局長任內推動台中公車改革，大幅提升市公車路線及運量，建置的公共自行車租賃系統iBike也廣為市民所喜愛，捷運綠線工程也在其任內順利推動，在構建台中大眾運輸系統發展過程中扮演重要角色；交通局長卸任回校服務期間，協助交通部運輸研究所規劃與制定中彰投區域公共運輸發展策略外，更致力於交通行動服務(Mobility as a Service, MaaS)專案推廣與實作，協助輔導台中、澎湖、高雄、花蓮、台東等區域進行MaaS服務建置，在公共運輸服務策略規劃與跨域整合領域，具豐富經驗。
林良泰表示，中捷應做為台中主要的運輸骨幹，以服務為導向，有效整合所有運輸工具，尤其中部地區交通月票預計7月上路，他上任後首要工作即帶領中捷團隊完成各項前置作業，藉由交通月票提升公共運輸服務，滿足民眾通勤、通學及食宿遊購的需求，進而創造城市商機。