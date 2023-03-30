SONY ZV-E1全幅機問世！攝影達人見「這功能」直呼太棒了
手機為王的年代裡，相機逐漸式微，唯獨Sony在全幅機上殺出一條血路，於今（3/29）在台灣再推新機ZV-E1，號稱為全球最輕巧且體積最小的全片幅可交換鏡頭相機。將目標鎖定在對於自拍有高度需求的影像創作者。ZV-E1具備 E 接環系統，搭載AI處理元件，將於4 / 14 正式在台上市，單機身售價64,980元，另有搭配鏡頭的組合販售。
記者周淑萍/綜合報導
攝影達人euyoung 在euyoung's soliloquy粉絲團上提到Sony ZV-E1的「動態積極防手震」，畫面看起來非常穩定，感覺真的可以離開三軸穩定器，用手持就能進行錄影。另外就是「錄影色調」，ZV-E1可以在機身內直接設定Look跟Mood兩個選項，搭配得宜的話，可以減少在電腦上調色的時間。
其中「自動取景」部分，因ZV-E1可自動裁切、跟隨主體，有該功能即便只有一個人也可以自由運鏡。另外，如果你畫面裡面有兩個人，點到另外一個人，鏡頭會自動作橫移效果，帶一顆定焦鏡就可以特寫，還可以橫移鏡頭，讓euyoung忍不住直言「（這功能）太棒了啊！」他也提到ZV-E1加入了「三個膠囊麥克風」可以作前、後、全向的指向收音，應該有助於收音品質上的提升。