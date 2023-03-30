清明連假天氣1圖秒懂！雨彈一波波變數多 週末2天要帶傘
清明連假後天（4/1）就要開啟了，為期5天的假期想好去哪玩了嗎？在出門之餘也要時刻留意最新天氣動態！根據中央氣象局最新預報顯示，清明連假初期受到雲雨區東移影響，週末兩天（4/1至4/2）中部以北有短暫雨，下週一二（4/3至4/4）天氣回穩，轉為午後山區有雨，雖然是清明連假期間最適合出遊的日子，但空氣仍較潮濕、悶、熱，收假開工前夕的下週三（4/5），目前有鋒面接近的徵兆，中部以北降雨機率上升。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，明（31）日台灣附近水氣稍減，大部分地區為多雲到晴，東半部、中部以北山區會有局部短暫雨。清明連假開始的週末兩天水氣捉摸不定，往往是一陣雨來，離開後天氣又馬上回穩，整天都是「有空檔的，雨要下不下的天氣型態」，主要降雨範圍以北部、東半部、金馬地區為主，中部偶爾有零星降雨，南部不太受影響。
清明連假中期的下週一二，各地天氣回穩，僅剩東半部因風向轉偏東風，所以有局部短暫雨，西半部多雲到晴，特別要注意午後中部以北山區會出現午後陣雨。清明連假後期的下週三四（4/5至4/6）， 鋒面逐漸接近，中部以北、東半部降雨機率將會提高，回歸到與近日類似的天氣狀態。
明日氣溫部分，氣象局預報員葉致均指出，北部攝氏16至23度、中部攝氏16至28度、南部攝氏19至30度、花東攝氏19至30度，週末各地天氣溫暖，中南部高溫可達攝氏29至30度以上，北部高溫也維持在攝氏23至24度，下週一二氣溫持續回升，最暖北部高溫可達攝氏27至28度，中南部攝氏29至30度，部分南部內陸地區還會飆到攝氏33度，下週三若鋒面有確實接近，則會再降溫，詳細情況氣象局將持續觀察。