基隆首座室內兒童樂園啟用 　謝國樑：各行政區逐步設置

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝國樑也提到，上任後就研議要在基隆港邊設置戶外兒童樂園，以巴黎、倫敦、亞特蘭大、洛杉磯等城市海邊都有類似設施，很想在看到海與港邊的國門廣場，能有一座妥適遊樂設備的室外樂園；但因今年市區與港邊都有工程正在進行，需要再好好評估，強調今年先以增加室內兒童樂園作為努力方向。
議長童子瑋致詞指出，基隆地狹人稠且多雨環境，兒童室內場域空間不足，透過公私協力，運用區公所空間和企業合作，提供兒童非常好的遊樂設施，希望未來各區都能有一座樂園讓孩子玩樂，父母也放心，傳達基隆幸福城市價值。
信義區室內兒童樂園，設有兒童可騎乘超跑小汽車的「超跑區」；「動態感動區」則有旋轉棒棒糖、椰子樹等趣味遊具，訓練兒童平衡發展；「美味超市區」規劃美食街、小廚房與仿真超市，讓孩子體驗料理過程趣味；此外，還有「繽紛氣球區」與「球池區」，讓孩子在同伴一起翻滾中，度過舒適互動時光。
基隆市政府社會處表示，信義區室內兒童樂園，開館時間每週三至週日上午10時至下午4時，每日分三個場次，每場次為一個半小時，入館組數上限為40組，每組為1名6歲以下兒童(身高128公分以下)及1名照顧者，採線上預約制。 （網址：https://reurl.cc/eXpL4x ）。