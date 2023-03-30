獨／國民黨總統提名內參民調　納入韓國瑜

改善台灣「行人地獄」要100年　國民黨團痛斥蔡政府甩鍋

▲台灣被外媒評價為「行人地獄」，營建署則預估改善行人地獄要100年，國民黨團痛批蔡政府甩鍋，應拿出具體碩措施改善。（圖／國民黨提供）
▲台灣被外媒評價為「行人地獄」，營建署則預估改善行人地獄要100年，國民黨團痛批蔡政府甩鍋，應拿出具體碩措施改善。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

台灣交通事故死傷居高不下，遭到外國媒體評價為「行人地獄」，甚至被多國納入旅遊須知，營建署則預估要徹底改善需100年。對此，國民黨立法院黨團今（30）日召開記者會，質疑蔡政府花了8400億元推動所謂前瞻基礎建設，結果連一條給民眾安全回家的路都沒有，還說要100年才能改善。國民黨團痛批，這到底是怎樣的政府？居然甩鍋給100年？蔡政府應拿出具體措施改善，絕對不能等100年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團今召開「改變行人地獄形象？～給民眾一條安全回家的路有這麼難嗎？」記者會，總召曾銘宗表示，蔡政府給民眾一條安全回家的路，有這麼困難？蔡政府在2017年強行通過《前瞻基礎建設特別條例》，在第一條就開宗明義就指出，「為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設」。

曾銘宗指出，其中在《前瞻特別條例》提到城鄉建設，指就是地方道路基礎建設，從2017年迄今共編列2284億元，但從2016年交通事故30萬5556件，到2022年高達37萬5632件，錢花到哪裡去？連一條安全回家的路都沒有。

曾銘宗提到，全國有將近400所學校附近交通道路環境非常糟糕，連小朋友一條安全回家的路都沒有，這是什麼政府？蔡政府還敢稱要改善「行人地獄」要100年，這是要國人再忍受100年？國民黨團給予蔡政府最嚴厲譴責。並要求蔡政府拿出具體辦法，洗刷「行人地獄」汙名。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，在維基百科對「行人地獄」（Living hell for pedestrians）的定義，是用來指台灣道路環境對於行人普遍不友善的現況，宛如「地獄」。不只有外媒CNN點名，包括英國、澳洲、加拿大、日本等國，在來台旅遊須知內，都特別提到交通問題。

謝衣鳯說，根據交通部近6年來交通事故死亡統計人數，2017年交通事故數為29萬6826人，到了2022年飆升到37萬5632人；交通死亡人數在2017年為2697人，到了2022年飆升到3085人。謝衣鳯質疑，這份統計細項分析表，原本是針對高齡者發生交通事故為主體，但民眾與學童行走在馬路上的幸福感與安全感，卻完全看不出來，顯見交通部毫不重視。

謝衣鳯質疑，交通部長王國材在交通部道安會檢討報告中表示，每年有3000多人死於交通事故，但是過去研究人行空間改善，最難的就是改變被占用的人行道既成道路，難道交通部就不用去著手改善？

國民黨團副書記長洪孟楷表示，台灣道路因設計不良導致人車爭道，發生傷亡事故，這對許多年輕夫妻來說，蔡政府鼓勵生育，卻給不了一條安全回家的路。根據統計，每10萬人發生交通事故致死數，台灣在2019年為12.83人，美國為11.14人、菲律賓為10.58人；其次，在台灣行人死傷統計曲線都盤旋在1萬5000人到1萬6000人之間，2020年甚至高達1萬7000多人，創下歷史新高。

洪孟楷不解說，台灣行人交通事故死傷情形相當嚴重，除了各縣市政府交通執法單位，加強取締執法力道外，但聽到交通部、營建署和民進黨立委稱，要擺脫行人地獄汙名需要花100年，這是甩鍋給100年？這是蔡政府直接告訴國人，這一代做不到？這根本就是官僚回應。

洪孟楷具體要求政府部門，落實交通安全通報機制，比照防疫指揮中心做法，專人、專線、專責。其次，比照防疫記者會，每週召開部長級全國記者會，公布統計數字。最後，行政院必須召開跨部會道安會報，並納入民間團體、專家學者，徹底改善問題。

洪孟楷也呼籲行政院長陳建仁，既然自詡為溫柔堅韌內閣，請拿出辦法擺脫「行人地獄」惡名，要不要解決？要不要處理？國人要看到陳內閣的魄力與決心。

國民黨立委李德維表示，蔡政府讓全世界看到台灣。交通部將改善期程甩鍋給100年，國人憤怒、也無法接受，這比衛福部將採購疫苗合約保密30年還要惡劣。他指出，改善交通問題，包括人、設施、罰則等面向，交通部必須擬定出如何提醒、教育駕駛禮讓行人，以及行人如何遵守交通號誌和規則，也不能全數推給交通設施，交通部必須全方位擬定改善方案。

關於罰則部分，李德維舉例歐美先進國家，非常清楚一旦發生交通事故，往往會讓肇事者在賠償部分傾家蕩產，還要面對相關刑責，未來如何修法，提出相關配套罰則，加重與否，都需要司法單位相互配合。他呼籲，要擺脫「行人地獄」的恥辱、臭名，絕對不能等100年後才改善，蔡政府請拿出具體改善措施，盡速解決。

行人地獄又+1？汽車壓斑馬線衝嬰兒車　夫妻肉身護娃嚇壞

交通、內政聯手力挽行人地獄臭名　多管齊下措施一次看

擺脫「行人地獄」稱號！王國材：短期可做的趕快做

稽查公車未禮讓行人　中市交通局祭處分、提高評鑑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀