改善台灣「行人地獄」要100年　國民黨團痛斥蔡政府甩鍋

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曾銘宗指出，其中在《前瞻特別條例》提到城鄉建設，指就是地方道路基礎建設，從2017年迄今共編列2284億元，但從2016年交通事故30萬5556件，到2022年高達37萬5632件，錢花到哪裡去？連一條安全回家的路都沒有。
曾銘宗提到，全國有將近400所學校附近交通道路環境非常糟糕，連小朋友一條安全回家的路都沒有，這是什麼政府？蔡政府還敢稱要改善「行人地獄」要100年，這是要國人再忍受100年？國民黨團給予蔡政府最嚴厲譴責。並要求蔡政府拿出具體辦法，洗刷「行人地獄」汙名。
國民黨團書記長謝衣鳯指出，在維基百科對「行人地獄」（Living hell for pedestrians）的定義，是用來指台灣道路環境對於行人普遍不友善的現況，宛如「地獄」。不只有外媒CNN點名，包括英國、澳洲、加拿大、日本等國，在來台旅遊須知內，都特別提到交通問題。
謝衣鳯說，根據交通部近6年來交通事故死亡統計人數，2017年交通事故數為29萬6826人，到了2022年飆升到37萬5632人；交通死亡人數在2017年為2697人，到了2022年飆升到3085人。謝衣鳯質疑，這份統計細項分析表，原本是針對高齡者發生交通事故為主體，但民眾與學童行走在馬路上的幸福感與安全感，卻完全看不出來，顯見交通部毫不重視。
謝衣鳯質疑，交通部長王國材在交通部道安會檢討報告中表示，每年有3000多人死於交通事故，但是過去研究人行空間改善，最難的就是改變被占用的人行道既成道路，難道交通部就不用去著手改善？
國民黨團副書記長洪孟楷表示，台灣道路因設計不良導致人車爭道，發生傷亡事故，這對許多年輕夫妻來說，蔡政府鼓勵生育，卻給不了一條安全回家的路。根據統計，每10萬人發生交通事故致死數，台灣在2019年為12.83人，美國為11.14人、菲律賓為10.58人；其次，在台灣行人死傷統計曲線都盤旋在1萬5000人到1萬6000人之間，2020年甚至高達1萬7000多人，創下歷史新高。
洪孟楷不解說，台灣行人交通事故死傷情形相當嚴重，除了各縣市政府交通執法單位，加強取締執法力道外，但聽到交通部、營建署和民進黨立委稱，要擺脫行人地獄汙名需要花100年，這是甩鍋給100年？這是蔡政府直接告訴國人，這一代做不到？這根本就是官僚回應。
洪孟楷具體要求政府部門，落實交通安全通報機制，比照防疫指揮中心做法，專人、專線、專責。其次，比照防疫記者會，每週召開部長級全國記者會，公布統計數字。最後，行政院必須召開跨部會道安會報，並納入民間團體、專家學者，徹底改善問題。
洪孟楷也呼籲行政院長陳建仁，既然自詡為溫柔堅韌內閣，請拿出辦法擺脫「行人地獄」惡名，要不要解決？要不要處理？國人要看到陳內閣的魄力與決心。
國民黨立委李德維表示，蔡政府讓全世界看到台灣。交通部將改善期程甩鍋給100年，國人憤怒、也無法接受，這比衛福部將採購疫苗合約保密30年還要惡劣。他指出，改善交通問題，包括人、設施、罰則等面向，交通部必須擬定出如何提醒、教育駕駛禮讓行人，以及行人如何遵守交通號誌和規則，也不能全數推給交通設施，交通部必須全方位擬定改善方案。
關於罰則部分，李德維舉例歐美先進國家，非常清楚一旦發生交通事故，往往會讓肇事者在賠償部分傾家蕩產，還要面對相關刑責，未來如何修法，提出相關配套罰則，加重與否，都需要司法單位相互配合。他呼籲，要擺脫「行人地獄」的恥辱、臭名，絕對不能等100年後才改善，蔡政府請拿出具體改善措施，盡速解決。