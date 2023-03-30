全台最大CASETiFY概念店 插旗中友百貨31日開幕

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除此，針對中友CASETiFY STUDiO概念店開幕，CASETiFY與深受台灣消費者喜愛的韓國文創品牌 Sticky Monster Lab 黏黏怪物研究所合作，推出一款台灣限定設計，在門市外佈置黏黏怪物研究所巨型模型裝置藝術，歡迎民眾前來拍照打卡。
在台中品牌概念店還有多種「台中限定」，包括特別策劃一面《創意由你而生》展示牆，展出 20 件台灣藝術家與創作者們以 CASETiFY 透明手機殼打造的作品。其次還有台中才買得到的限定商品，以及專屬貼膜服務區，現場購買手機保護膜，即由專人當場提供貼膜服務等。
中友百貨店長陳俊華表示，中友旗艦店是全台規模最大門市，製作機器也較台北店增加，可以縮短客制化手機殼時間，提供更好、更快速服務。看好年輕人緊跟潮流腳步，手機已成生活必須品，手機殼必然成為時尚配件。尤其，CASETiFY與許多知名的藝術家或企業聯名，附加價值大增，再加上許多國外影星、明星、KOL都使用CASETiFY產品，已造成時尚風潮，很受年輕人喜愛。
歡慶開幕 2 件 8 折優惠之外，不論是 CASETiFY Club 會員或新客，消費滿2,500 元，可獲得 CASETiFY 爆米花乙份，滿 3,500 元可獲得 CASETiFY Logo 彩珠手機吊飾乙個等。此外，CASETiFY Club 黃金會員開幕首 3 日，可享「快速通道」禮遇，由門市人員指示縮短排隊時間。