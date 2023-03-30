小薰無預警狂PO婚紗照！認了「最愛露背裝」感情進度曝光
女星小薰（黃瀞怡）與鄭人碩交往4年多，日前傳出情變消息，引發外界討論。不過，雙方均否認謠言，強調「兩人目前如常！」日前，小薰特別在IG上曬出一系列的婚紗照，超美的造型與氛圍，讓粉絲們驚豔連連，也讓人推測兩人的好消息將近。
記者詹鎰睿/綜合報導
小薰近幾天不斷在個人IG貼出好幾張替婚禮雜誌拍攝的婚紗照，可以看到小薰宛如仙女一樣，穿著純白的婚紗，分別在不同的場景下拍照，無論拉遠拉近都給人一種幸福的氛圍，小薰也在文中提到：「長髮的浪漫情懷～配上魚尾婚紗，對於身材極度沒自信的我，這樣應該給過吧！」
值得一提的是，在最後一篇貼文中，小薰不僅換成紅色的婚紗造型，還在文中寫上：「今天仍然是自己喜歡的樣子！」網友紛紛大讚，「氣質高雅大方，美炸了」、「怎麼那麼美」、「這不是新娘，是仙女了吧！」也讓粉絲們推測是不是在跟男友鄭人碩喊話，希望能快點看到小倆口傳出好消息。
稍早，小薰經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應婚紗一事，她透露小薰為了這次拍攝總共換了3套婚紗，小薰最喜歡的是露背那套，而對於這次拍攝，是否在為鄭人碩的婚事暖身？小薰經紀人則大笑回應：「不可能喔！有新進度會再跟媒體報告的喔。」