摔破國寶修好了！故宮明起辦特展　揭密修復過程

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後續大眾也相當關注3文物的修復狀況，故宮今天召開記者會，宣布3文物已修復完成，將於明起至6月10日，在故宮北部院區正館105陳列室，辦理「文物檢測與修復在故宮」特展，除了展出修復3文物外，還透過修復紀實影片、修復室情境展示等設計，讓觀眾更了解文物修復過程。
故宮表示，故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品4大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，延長文物壽命，本次展覽分為3個單元，第1單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第2單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第3單元「書畫修復」，透過2件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。
第1單元「科技檢測」，主要藉由展出象牙球、游魚轉心瓶、亞醜方簋及夾紵菩薩像等4件文物，及它們的X光透視或斷層掃描影像，讓觀眾一窺肉眼無法看到、隱藏於文物內部的秘密，揭露過去不為人知的身世傳奇。此外，也同時搭配多媒體互動展示，呈現近年本院結合科技與人文，利用現代檢測技術探究文物的成果。
第2單元「陶瓷修復」將展示5件陶瓷文物，都為清宮之傳世品，亦包含近年不慎破損的3件瓷器，修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。
第3單元「書畫修復」單元則展示2件絹本畫，除因自然老化外，一部分受到繪畫材料處理與裝裱修復方法影響，因而造成劣化必須局部或全面揭裱修復。為保留最多的原始裝裱材質與歷史藝術訊息，修復師採用最小干預的方法與可逆性的材料，作為修復原則，最終希能達到「厚薄均調，潤潔平穩」的審美境界。