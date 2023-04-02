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4月壽星優惠包／馬辣鮑魚吃到飽　薄多義幾歲送幾隻雞翅

▲4月壽星爽吃13大美食生日優惠，馬辣全桌免費升級九孔鮑魚、美國Prime神仙牛吃到飽，薄多義幾歲送幾隻雞翅。（圖／馬辣集團提供）
▲4月壽星爽吃13大美食生日優惠，馬辣全桌免費升級九孔鮑魚、美國Prime神仙牛吃到飽，薄多義幾歲送幾隻雞翅。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

4月壽星舉手！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好13大美食生日優惠包，馬辣全桌免費升級「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽，薄多義「幾歲送幾隻雞翅」，千葉火鍋當月壽星VIP「天天5折起」，丸亀製麵買炸物享「烏龍麵買1送1」優惠。

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馬辣集團9大品牌最新4月壽星優惠，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡予服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。

🎂馬辣：全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，當月壽星用餐，可享全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽。

🎂新馬辣、新馬辣Plus+：全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽
新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，當月壽星用餐，可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。

🎂問鼎：含壽星4成人同行，消費滿額送「生日肉蛋糕」
問鼎 ‧ 皇上吉祥宮廷火鍋，含壽星4成人同行，每人消費滿800元，即贈「生日肉蛋糕」乙個（價值680元，限兌乙份）。

▲新馬辣、新馬辣Plus+，3月壽星則可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲新馬辣、新馬辣Plus+，4月壽星則可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
🎂涮樂和牛：全桌每成人贈「九孔鮑魚」
涮樂和牛鍋物 食べ放題，當月壽星用餐，可享全桌每成人贈「九孔鮑魚」乙顆。

🎂熊一燒肉：全桌免費升級和牛吃到飽
熊一頂級燒肉，當月壽星用餐，可享全桌免費升級「美國見島和牛或SRF極黑和牛」吃到飽。

🎂哞哞屋：全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽
哞哞屋和牛燒肉，當月壽星用餐，可享全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽。

🎂夯下去：消費指定方案，全桌免費升級「北海道大帆立貝」吃到飽
夯下去新潮和牛燒肉，當月壽星用餐，選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」指定方案，可享全桌免費升級「北海道大帆立貝 」吃到飽。

🎂燒肉ChaCha：壽星贈「北海道生食級干貝」
燒肉ChaCha個人和牛燒肉，壽星本人贈「北海道生食級干貝」乙顆。

🎂狗一下：消費滿千元贈「鮭魚毛毛蟲壽司」
狗一下居酒食堂，當月壽星用餐，全桌消費滿千元，即贈「鮭魚毛毛蟲壽司」乙份（價值380元，限兌乙份）。

▲馬辣集團旗下「燒肉ChaCha」，主打個人燒肉，搶攻獨食商機。（圖／馬辣提供）
▲馬辣集團旗下「燒肉ChaCha」，主打個人燒肉，搶攻獨食商機。（圖／馬辣提供）
🎂薄多義：壽星雞翅山「幾歲送幾隻雞翅」
當日壽星會員上官網或粉專領取「壽星派對套餐會員獨享訂位券」，並於生日前3天以上電話預訂，點購壽星派對4人套餐即贈雞翅山，可享「幾歲送幾隻雞翅」，每桌限1份。

🎂千葉火鍋：當月壽星VIP「天天5折起」！一般壽星75折
千葉火鍋當月壽星持本人VIP享味卡，成人內用吃鍋，同樣不分平假日、不分餐期、不限次數，享「天天5折起」優惠；當月一般壽星憑證件用餐，不分平假日、不分餐期、不限次數，則是天天直接75折。提醒大家，新千葉火鍋-西門店、享千葉火鍋大里店不適用此壽星優惠。

🎂小蒙牛：4成人同行享「當月壽星半價」
小蒙牛當月壽星含四位大人同行消費，可享「壽星半價」（服務費另計），或送「30cm絨毛牛牛公仔」一隻（市價500元）；含2位壽星共8位大人同行用餐，可送2份禮品，依此類推。若兩位大人用餐，即贈「精美禮品」一份。加入小蒙牛Ocard會員，當月壽星即享最高75折優惠券。

🎂丸亀製麵：買炸物享「烏龍麵買1送1」
壽星於生日前一個月加入丸亀官方LINE帳號，填入生日等資料成為會員，即可在生日當月收到壽星生日禮，4月壽星買炸物可享「烏龍麵買1送1」優惠，須出示個人證件，每張券限兌換乙次。

▲千葉火鍋當月壽星VIP「天天5折起」，一般壽星也有75折。（圖／翻攝自千葉火鍋FB）
▲千葉火鍋當月壽星VIP「天天5折起」，一般壽星也有75折。（圖／翻攝自千葉火鍋FB）

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