中信兄弟與AORUS合作！王威晨、江坤宇跨界擔綱品牌大使
技嘉科技旗下電競品牌「AORUS」除了多年深耕電競市場，近年也相當關注國內體育產業發展，AORUS宣布，將與中華職棒33年總冠軍中信兄弟棒球隊合作，並由隊長王威晨及游擊金手套「小可愛」江坤宇擔任品牌大使，期盼扶植棒球產業前進，AORUS後續也將推動各式好康活動，最高可抽價值36999元的AORUS FO48U電競螢幕。
記者張志浩/綜合報導
AORUS指出，本次與中信兄弟合作，主要希望把品牌精神「Team Up. Fight On.」與中信兄弟在賽季奪冠過程中必須講求的團隊合作、無所畏懼的精神做串聯，鼓勵民眾把夢想當遊戲在打，未來在中信兄弟主場台中洲際棒球場，就能見到AORUS品牌形象廣告，邀請球迷們進場為中信兄弟加油，也一同支持台灣棒球。
針對此次合作，AORUS也順勢推出「濾鏡活動」，即日起至4月10日，只要參加AORUS官方濾鏡活動「競擊捕手」，與中信兄弟隊長王威晨一起打棒球，並將遊戲結果分享到個人IG限動，記得標記@AORUS_TW，就可以抽價值36999元的AORUS FO48U電競螢幕。
AORUS官方表示，能與中信兄弟棒球隊合作感到相當榮幸，且邀請兩位傑出球員成為品牌大使，除了能展現各自擁有精湛的球技外，也充分將永不放棄、持續突破自我的運動家精神傳遞下去，期望本次合作AORUS不僅成為球員們的最佳後盾，更再次為台灣運動產業盡一份心力。