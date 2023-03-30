進口蛋補貨了！賣場明日「上架近3000盒」 規格售價曝光
農委會專案開賣國外雞蛋進口，全聯、家樂福29日首批上架後，不到一小時半立刻完售，而今（30）日家樂福則是優先供貨給彰化以南的門市，北部沒有補貨進口蛋，不過業者宣布明（31）日將在彰化以北上架澳洲進口雞蛋，共計約2900盒，每家店平均分配50至60盒；全聯、大潤發則是3/30起分別於北中南門市陸續供應進口蛋，採分批上架，每人限購兩盒。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福透露明日3/31（五）陸續上架澳洲冷藏進口雞蛋，每家店可平均配到50至60盒，本次僅有1款規格，「700g/12入」售價89元，每人每車限購兩盒，上午開始陸續到貨；且4/1日也會持續到貨，不過北部、南部的上架數量還未確認。至於，家樂福全台超市店則一直都有持續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元。
全聯則是3/30起分別於北中南門市陸續供應進口蛋，採分批上架，每盒10顆，售價68元，每人限購兩盒，售完為止；大潤發3/30起全台陸續上架進口蛋，產地包含澳洲的冷藏鮮蛋以及美國常溫蛋，產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元；產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元。每人限購2盒，大潤發採陸續分批上架，各門市上架時間依各店為準，售完為止。