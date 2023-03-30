《指尖》的他9歲全盲18歲失聰！跟周星馳當上亞洲英雄
日本電影《指尖上綻放的愛》改編自「和周星馳獲封『亞洲英雄』福島智」的自真實故事，由小雪、田中偉登主演，這次也是小雪睽違12年回歸大銀幕的電影。該片故事描述9歳失明、18歳失聰的福島智，在親友的愛與守護下，成為全世界第一位盲聾者大學教授的故事。導演松本准平被福島智的一生感動到，所以將其傳奇故事翻拍成電影，他表示：「兩人不放棄的樣子，讓我深受感動，福島智的故事，能夠觸動生活在現代的許多人內心。」
記者陳雅蘭/綜合報導
《指尖上綻放的愛》改編自福島智教授的奇蹟人生，他3歲右眼失明、9歲左眼失明、18歲雙耳失去聽力，2008年任職東京大學先端科學技術研究中心教授，成為世界上第一位盲聾者大學教授，曾任世界盲聾者聯盟亞洲區代表20多年，也被稱為是「日本的海倫凱勒」。
福島智不僅與香港喜劇天王周星馳，同年於2003年受美國時代雜誌選為「亞洲英雄」，其母親福島令子為了與兒子交流，偶然發明的溝通方式「指背點字」，透過手指疊上手指傳達文字，如今更成為盲聾人交流的方法之一，給予無數視覺及聽覺障礙者希望，福島智也於1996年與母親令子一同獲選吉川英治文學獎。
台灣片商今（30日）釋出預告，小雪飾演的母親令子，為年幼失明的兒子煞費苦心，督促功課與生活作息，好不容易進入一所盲人高中就讀，兒子竟逐漸失去聽力，面對無情打擊卻無能為力的小雪自責說道：「我還稱得上是媽媽嗎？」
睽違12年再次躍上大銀幕主演的小雪，提及第一次讀劇本，就被母子倆不向命運屈服的力量所震撼，表示很開心能夠出演角色，「在這動盪不安的世界，希望每個看到的人都能從中感受到生命的溫暖，成為迎向明天的動力。」《指尖上綻放的愛》5月5日在台上影。