特企／加拿大劇場大師羅伯‧勒帕吉　新作登「台」演出

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《庫維爾1975：青春浪潮》背景發生在1970年代的加拿大小鎮，17歲男孩西蒙在父親死後，自己的房間被母親租給酗酒的叔叔，他只能窩居在狹小地下室裡，僅有父親的骨灰罈陪伴。愛慕他的女性好友主動獻身、身材健碩的男性救生員卻令他思慕嚮往，面對家庭失衡、同儕霸凌及性別認同，西蒙的青春煩惱如潮浪一波波襲來。
作品以勒帕吉慣用的獨角戲形式，演員扮演「說書人」貫穿全劇，劇中十幾個角色皆以日本文樂人形淨琉璃形式之戲偶呈現；並在劇中大量使用70年代搖滾經典，如前衛搖滾樂團King Crimson、Steve Miller Band的作品，還有Deep Purple的〈Child in time〉，重現70年代時代氛圍。
舞台空間的魔法展現一直是勒帕吉最為人稱道之處，這次的舞台配合人偶打造特殊尺寸，設計一座雙層開闔的機關平台，下層有時是西蒙的地下室房間，上層則結合投影與立體模型，將庫維爾小鎮街區及自然景觀重現在觀眾眼前，游泳池、酒吧、瀑布、曲棍球賽等場景，也將巧妙出現。
歌劇院藝術總監邱瑗提到，原訂於去年在歌劇院演出的這檔國際共製節目，因疫情改為勒帕吉的《在月球的彼端》影片播映，並於映後與勒帕吉連線座談；今年，臺中觀眾終於有機會親炙大師的劇場魅力。這次將以大師講座、舞台導覽及演後座談等周邊活動，讓喜愛勒帕吉的朋友近距離認識劇場大師和他深具巧思的舞台設計，劇場朋友一定要把握機會。