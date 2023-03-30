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1、2月發票千萬富翁多14人！他花1289元購入「情趣用品」

▲今（30）日下午財政部公布1-2月期統一發票完整的中獎清冊，當下購買物品也紛紛被公開，希望能喚起幸運兒們的購物記憶。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲今（30）日下午財政部公布1-2月期統一發票完整的中獎清冊，當下購買物品也紛紛被公開，希望能喚起幸運兒們的購物記憶。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者潘毅/綜合報導

今（30）日下午財政部公布1-2月期統一發票完整的中獎清冊，當下購買物品也紛紛被公開，希望能喚起幸運兒們的購物記憶，不要與獎金擦身而過。而一查看清冊中資料，更會發現花費最高金額的民眾，是購入「情趣用品」，才幸運成為千萬得主。

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賦稅署公布的中獎清冊顯示，1-2月期統一發票一共開出14張1000 萬元特別獎、12張200 萬元特獎。而千萬特別獎的部分花費最少發票的從新北市五股區萊爾富所開出，幸運兒只花20元購買飲品；而花費最高的千萬得主，則在台北市中正區忠孝西路的「Dr.情趣」店家消費，花費了1289元購買「物品」。

▲112年1-2月期統一發票特別獎完整清冊。（圖／財政部官網）
▲花費最高的千萬得主，在台北市中正區忠孝西路的「Dr.情趣」店家消費，花費了1289元購買「物品」。（圖／財政部官網）
財政部賦稅署也提醒，112年1-2月期中獎統一發票領獎期間為112年4月6日至112年7月5日，中獎人於該期間內進行領獎。

112年1-2月期統一發票中獎號碼，1000萬元特別獎「**06634385」、200萬元特獎「**66882140」。頭獎（20萬元）3組則為「**25722152」、「**93412693」、「**16957025」，依財政部規定，三組頭獎的中獎號碼若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。

▲統一發票1、2月開獎啦！本期特別獎1000萬的號碼為「06634385」。（圖/NOWnews製）
▲統一發票1、2月開獎啦！本期特別獎1000萬的號碼為「06634385」。（圖/NOWnews製）

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