《模仿犯》首映播2集　柯佳嬿哽咽：心情激動

吳慷仁主演的Netflix懸疑影集《模仿犯》首映典禮昨（29）日在西門町舉辦，柯佳嬿語帶哽咽表示：「能夠從大銀幕看到《模仿犯》心情其實很滿激動，透過影廳畫面、音效的細節一一呈現，更可以感受到這個團隊的用心跟專業，這個故事人物線非常多，後面會有更多精彩的角色與故事，非常值得看下去。」現場許多觀眾也表示看完2集「不過癮」、「想要看更多發展」。
記者羅凌筠/綜合報導
金鐘視帝黃河也在《模仿犯》擔任劇情中的關鍵演員，飾演一名曾經因殺人案入獄的犯人，為詮釋獄中的憔悴樣貌更為戲瘦身7公斤，相當敬業，在首次觀影結束後他也驚嘆：「很難相信一部影集在電影院裡面可以看到有這樣的畫面、剪接、音效，整個團隊的質感都做得這麼好，身為演員我自己是非常感動。」
黃河坦言拍攝時其實心理壓力很大，也開玩笑說：「《模仿犯》兩個導演都很『Hardcore』，當我們做得越激烈或有血噴出來時，他們在螢幕後面笑得越開心。」
陳博正（阿西）劇中被逼迫著「學狗爬」一幕，讓許多人落下不捨眼淚，他也分享：「戲雖然是假的，但當我們進入情境的時候會有真實的情感流露出來，就是有真實的情感流於表面，表現出來才會如此動人。」而導演先前也分享陳博正體力非常好，熬夜拍戲都不喊累，陳博正也笑著回應：「其實我這個人就是『見光死』，平常都是看到太陽才睡得著，所以熬夜的時間正好是我的活躍時間。」《模仿犯》3月31日Netflix上線。