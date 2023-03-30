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《疫起》致謝醫護！王柏傑穿防護衣加雨衣險熱暈

▲王柏傑拍《疫起》穿防護衣加雨衣險熱暈，國際醫師節向醫護獻感謝。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲王柏傑拍《疫起》穿防護衣加雨衣險熱暈，國際醫師節向醫護獻感謝。（圖／CATCHPLAY＋提供）

記者黃雅琪/綜合報導

《我們與惡的距離》導演林君陽導演新作《疫起》，集結王柏傑、曾敬驊、項婕如與薛仕凌同台飆戲，特別邀請金馬影后謝盈萱客串演出，今（30）日適逢國際醫師節，在《疫起》飾演醫護人員的王柏傑、曾敬驊與項婕如特別錄製一段影片感謝所有醫護人員：「感謝這幾年醫護人員的努力付出，才能讓我們逐漸恢復現在的生活，謝謝所有醫護人員！」

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▲《疫起》王柏傑穿著雨衣大汗直流。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲《疫起》王柏傑穿著雨衣大汗直流。（圖／CATCHPLAY＋提供）
除此之外，男主角王柏傑也在社群平台上分享《疫起》拍攝時的畫面，影片中他身穿防護衣加雨衣，悶熱到汗從袖口流出的畫面，該場戲在攝氏35度的高溫下拍攝，當時室內沒有冷氣，王柏傑必須穿著防護衣加雨衣送便當，他說：「真的是我這輩子最難忘的拍攝經驗。」並透露，當時真的很痛苦悶熱到快昏倒，但他手上還有電風扇可以散熱，而真實一線醫護人員只能撐著疲累又溼透的身體繼續堅守崗位，令人敬佩。

▲王柏傑拍完《疫起》之後，更能體諒醫護人員辛勞。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲王柏傑拍完《疫起》之後，更能體諒醫護人員辛勞。（圖／CATCHPLAY＋提供）
電影《疫起》王柏傑、曾敬驊、項婕如，在電影中展現多場專業且近距離的開刀手術與搶救病人畫面，製作團隊為此花了許多心思考究，更有專業的醫療團隊擔任顧問全程參與拍攝指導。王柏傑坦言，花了相當多的時間準備角色功課，除了與醫師上課實習真實操作流程，每天回家更不停看影片熟記細節，王柏傑還向劇組借了一套手術器具，每天在家練習開刀、縫線、打結整整兩個月。電影《疫起》將於4月14日上映。


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