純網保申設首波2家全槓龜　中信網保這原因被打回票　　

因應金融服務數位發展趨勢，推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，金管會在去（2022）年8至10月開放受理純網路保險公司申設，計有中國信託網路產物保險籌備處及福爾摩莎產物保險籌備處提出申請，經金管會審查後，福爾摩莎產物保險籌備處因未符合法定資格，在去年12月22日遭駁回，中信網保則因相關規劃尚未完備，也在今（30）日遭金管會打回票。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局表示，為公平、公正辦理純網路保險公司申請設立案的審查，依據「純網路保險公司審查會設置要點」，邀集6位外部專家學者與3位金管會主管共同組成審查會。審查會就中信網保營運模式的可行性、保險商品的創新性、管理機制的妥適性、預定負責人的適格性等面向詳予審查，並召開6次審查會。
在3次審查會由中信網保簡報及面談會議，審查會也肯定認為中信網保導入金融科技發起人的加值數據，將傳統商品之行銷方式及服務作業程序創新，但考量營運模式的穩定性及可行性未臻完整，為營運的可持續性，相關商品創新的優勢與利基需再開發，還有財務預測方面亦需補強其合理性，經審查委員提出審查意見並共同決定應予緩議。
保險局強調，開放設立純網路保險公司之政策目的在鼓勵開拓新型營運模式與創新商品的發展，而非與現有產險市場為商品競爭，未來除持續推動保險產業數位發展，並將於今年底依保險市場發展趨勢，再行評估開放純網路保險公司設立申請的可行性。