特企／中信房屋全國經營者大會！期乘風而上創佳績

董事長鄭余正全說，在政府打房政策、升息之下，投資客逐漸退場，現在剛性需求當道，民眾更有機會買到好的物件，近期觀察到賣方也開始讓利，議價空間有加大情形，去化天數也有延長的趨勢，財經雜誌也用封面故事的篇幅報導，自住客買房，最好的兩年要來了，如何在逆境中把握成交機會，值得我們共同努力。
為了更好的把握成交機會，提升物件流通的速度，中信房屋重新改版了「物件聯賣系統」來助攻各店團結銷售，董事長鄭余正全表示，現在市場一般約當道，鮮少有專任約的情況下，業務員拚的就是成交速度，運用物件聯賣平台，就能發揮團結力量大的效果，加大整個成交量體，呼籲所有加盟店一起參與物件流通，打造業界最強大的業務團隊。
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另外，謝震武也提到，在對抗通膨的世代，最好的投資就是置產，因此在看似經濟不樂觀的當下，其實處處充滿著轉機，也提到單打獨鬥的時代早已過去了，很多產業都在串聯，若把所有店的客戶跟物件一起串聯起來，就能在最短的時間完成交易，在未來將是非常重要的優勢。
現場除了頒發2022年各區域各類績效獎，不只肯定優秀的店頭與優異的同仁，同時也表彰穩如磐石加盟二十五年的加盟店，另外更針對擁有ESG精神的加盟店頒發獎項，其中獲獎的中信屏東內埔勝利加盟店，不只捐贈生活物資給內埔鄉各村落低收入戶，還邀請當地髮型設計師為村民義剪，回饋在地鄉親，不遺餘力。
本次「全國經營品質績效獎」第一名，是由中信房屋土城金城加盟店的陳世庸店東奪下桂冠，他在現場無私分享品質保證的要素，他說去年一整年，雖然需要協調的案件不少，但最後都是零客訴，中古屋交易難免會有瑕疵，但一定會在交屋前處理圓滿，讓買賣雙方能夠滿意的完成交易。
陳世庸店東補充，他認為在留才與人才的培養上相當重要，他是根據業務員的能力與特質來分別管理，店裡有高專、中專跟普專三種制度並行，各自需要的上班時間跟打卡時間都不同，雖然很多人認為這樣太混亂，但他認為只需要多用點心在店務管理上，載並行制度下，留下來的業務員會比較強，把握好業務員的素質提升，加上品牌形象的助攻，店的業績就會顯著提升。