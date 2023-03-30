南韓女神李多慧「撞臉小優」？驚人對比照瘋傳：真的有像
南韓職棒啦啦隊女神李多慧，日前宣布加盟樂天女孩啦啦隊，正式成為林襄的學妹，預計最快在4月14日與台灣球迷見面，近日網友們也不斷把李多慧跟林襄拿來做比較，沒想到竟意外蹦出「台版李多慧」的存在，直呼「兩人也太像了吧！」
記者詹鎰睿/綜合報導
近日，網路論壇Dcard就有網友發文討論李多慧的文章，更點出「熱力四射的舞動才棒，我認為這是韓國啦啦隊勝過台灣啦啦隊的地方」，吸引網友們熱烈討論，沒想到突然冒出一名網友貼出台灣藝人小優與李多慧的對比照，直呼：「真的是有像到欸，好看版的小優。」
結果該則留言，立刻掀起廣大迴響，「回不去了欸」、「我笑死！認真我朋友一直說很像，居然有人也覺得像哈哈」、「就是小優沒錯！我想超久的！」不過也有人認為，「我覺得笑起來很像年輕版的葉家妤欸」、「我是覺得她的闊嘴很像IU」、「小優很不錯喔！就是斜咖路線而已，會笑的女孩不會輸。」
事實上，李多慧最快4月14日在桃園國際棒球場應援，為此，該場次的預售票，最靠近啦啦隊的第一排座位，一開賣就秒殺。樂天桃猿領隊浦韋青透露，李多慧原則上是1個月來1周主場，預計至少20場比賽，與其他樂天女孩的正常排班差不多，也沒有比較少的情形。