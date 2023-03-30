46歲女常頭痛、無不良嗜好！就醫檢出致命動脈瘤　危險因子曝

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當心這些危險因子 女性較男性發生率高台北慈濟醫院影像醫學部神經血管介入治療科阮郁修醫師指出，產生動脈瘤的危險因子需特別當心，像是天生腦部中層的膠原蛋白較缺乏彈性纖維者、有自體免疫疾病的病人、高血壓患者、抽菸的人，其中，以女性跟男性相比，平均有動脈瘤的數值是1.5：1，但是如果是停經後的女性就會變成2：1。
除此之外，年紀越大，血管彈性越差，經血液長期沖刷後，血管分叉處就容易形成動脈瘤。
動脈瘤像顆不定時炸彈 隨時會危及生命而動脈瘤依據不同的位置以及體積的影響會造成不同的臨床症狀，如頭痛、暈眩等，雖然症狀不一定會發生，但如果壓迫到顱神經，就會造成複視、眼皮下垂、垂瞼，甚至還會因動脈瘤破裂造成顱內出血，產生劇烈頭痛、昏迷。阮郁修醫師表示，倘若不做任何處置，會有三成左右的死亡率，再破第2次，死亡機率就會提升至六成以上。
血流導向裝置輔助線圈栓塞術 成功率達9成阮郁修醫師發現艾小姐的動脈瘤後，依據它的大小、形狀、所在的位置，評估破裂的風險，並建議趕快進行治療。此次手術採用「血流導向裝置輔助線圈栓塞術」，目前統計數據顯示此類手術成功率達9成以上，而術後半年8成的動脈瘤就會栓塞，術後三年98%的動脈瘤完整栓塞。
頭部有長期不適 應盡快就醫診斷阮郁修醫師也提醒，平時應建立良好的飲食習慣，避免三高、且維持規律的生活作息、定期做健康檢查也是不可或缺的關鍵，倘若頭部有長期不適，應尋求專業的醫師評估，以免延宕治療時間，增加死亡的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57249
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