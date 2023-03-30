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46歲女常頭痛、無不良嗜好！就醫檢出致命動脈瘤　危險因子曝

46歲女常頭痛、無不良嗜好！就醫檢出致命動脈瘤　危險因子曝
46歲女常頭痛、無不良嗜好！就醫檢出致命動脈瘤　危險因子曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】46歲的艾小姐，平時作息正常且無不良嗜好，長期感到頭暈、胸悶不適，有天突發性昏厥，被送至醫院急診室，急診醫師評估完後立即安排腦部的電腦斷層檢查，發現疑似是腦部腫瘤，遂進行磁振造影，才確定其顱內有一個約兩公分的巨大動脈瘤(常見動脈瘤大小約為0.3-0.5公分)。

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當心這些危險因子　女性較男性發生率高

台北慈濟醫院影像醫學部神經血管介入治療科阮郁修醫師指出，產生動脈瘤的危險因子需特別當心，像是天生腦部中層的膠原蛋白較缺乏彈性纖維者、有自體免疫疾病的病人、高血壓患者、抽菸的人，其中，以女性跟男性相比，平均有動脈瘤的數值是1.5：1，但是如果是停經後的女性就會變成2：1。

除此之外，年紀越大，血管彈性越差，經血液長期沖刷後，血管分叉處就容易形成動脈瘤。

動脈瘤像顆不定時炸彈　隨時會危及生命

而動脈瘤依據不同的位置以及體積的影響會造成不同的臨床症狀，如頭痛、暈眩等，雖然症狀不一定會發生，但如果壓迫到顱神經，就會造成複視、眼皮下垂、垂瞼，甚至還會因動脈瘤破裂造成顱內出血，產生劇烈頭痛、昏迷。阮郁修醫師表示，倘若不做任何處置，會有三成左右的死亡率，再破第2次，死亡機率就會提升至六成以上。

血流導向裝置輔助線圈栓塞術　成功率達9成

阮郁修醫師發現艾小姐的動脈瘤後，依據它的大小、形狀、所在的位置，評估破裂的風險，並建議趕快進行治療。此次手術採用「血流導向裝置輔助線圈栓塞術」，目前統計數據顯示此類手術成功率達9成以上，而術後半年8成的動脈瘤就會栓塞，術後三年98%的動脈瘤完整栓塞。

頭部有長期不適　應盡快就醫診斷

阮郁修醫師也提醒，平時應建立良好的飲食習慣，避免三高、且維持規律的生活作息、定期做健康檢查也是不可或缺的關鍵，倘若頭部有長期不適，應尋求專業的醫師評估，以免延宕治療時間，增加死亡的風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57249

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