必勝客「零傷害披薩」超猛！實體照公開　試吃結果超意外

直升機接機服務超狂！機場直達飯店僅需8分鐘　售價曝光

▲城山飯店號稱「全鹿兒島最好的飯店」，總統套房一晚要價100萬，還有直升機接機服務。（圖／記者汪睿琦攝）
▲城山飯店號稱「全鹿兒島最好的飯店」，總統套房一晚要價100萬，還有直升機接機服務。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

原以為有專人接機到飯店已經是最頂級的待遇，沒想到現在還能從機場直接「坐直升機」到飯店！日前記者受邀前往日本鹿兒島考察時，其中一晚下榻號稱「全鹿兒島最好的飯店」－城山飯店，開箱其一晚要價100萬的總統套房，參觀同時飯店業者也透露其實旅客還可以選擇加購「特殊接機」服務，從鹿兒島機場直接坐直升機到飯店專用停機坪，現在就來開箱堪稱全日本最狂的住房體驗！

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一般客房就能清楚看到「鹿兒島的富士山」！

城山飯店在鹿兒島深耕至今已有60年歷史，不過不要就以為是不起眼的老飯店，疫情整整2年期間致力於翻新飯店軟硬體設施，現在旅客前往城山飯店時，館內全部300間房間都是全新的規格。值得一提的是，城山飯店建築為橫向長條狀，想從飯店房間走到右翼便利商店實測要走5分鐘以上，相當有趣。

不僅如此，館內1/3的房間還都能輕鬆看到「鹿兒島的富士山」櫻島火山，該火山為活火山，一年四季山中岩漿都相當活躍，在鹿兒島縣內都能清楚看到火山口噴發黑煙，蔚為當地觀光特色之一。記者參訪同時有幸目睹櫻島火山正噴發濃濃黑煙，有安排到鹿兒島旅遊的朋友也不妨安排入住賭賭運氣喔！

▲城山飯店在鹿兒島深耕至今已有60年歷史，疫情間整整兩年致力於翻新飯店軟硬體設施。（圖／記者汪睿琦攝）
▲城山飯店在鹿兒島深耕至今已有60年歷史，疫情間整整兩年致力於翻新飯店軟硬體設施。（圖／記者汪睿琦攝）
▲館內1/3的房間還都能輕鬆看到「鹿兒島的富士山」櫻島火山。（圖／記者汪睿琦攝）
▲館內1/3的房間還都能輕鬆看到「鹿兒島的富士山」櫻島火山。（圖／記者汪睿琦攝）
▲飯店餐廳位於4樓，空間相當寬敞。（圖／記者汪睿琦攝）
▲飯店餐廳位於4樓，空間相當寬敞。（圖／記者汪睿琦攝）
百萬總統套房開箱！一年僅用20次超新

除了開箱一般客房，飯店業者特別揭露館內最高級的總統套房，打開門的同時引起全場驚呼！隱藏在館內最高樓層，共計200平方公尺的城山飯店總統套房，從小廚房、超大按摩浴缸一應俱全，甚至房間裡就有一台健身飛輪，房間內小廚房還可額外加購專屬廚師入房烹煮餐，讓住房貴賓免下樓人擠人，實在是相當高奢的體驗。

城山飯店表示，入住該總統套房一晚要價100萬日幣（約22.9萬台幣，含一泊二食），一年平均只使用20次，因此房內設施可說都是全新的狀態。一般而言一房僅能入住四位成人（兩張大床），無法額外加床。

▲總統套房內共有兩張大床，落地窗外就是著名的櫻島火山以及鹿兒島市景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼總統套房內共有兩張大床，落地窗外就是著名的櫻島火山以及鹿兒島市景。（圖／記者汪睿琦攝）
 
▲城山飯店總統套房一晚要價日幣100萬元。（圖／記者汪睿琦攝）
▲城山飯店總統套房一晚要價日幣100萬元。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內小廚房還可額外加購專屬廚師入房烹煮餐，讓住房貴賓免下樓人擠人。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內小廚房還可額外加購專屬廚師入房烹煮餐，讓住房貴賓免下樓人擠人。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內附設超大按摩浴缸，泡澡同時盡享窗外美景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內附設超大按摩浴缸，泡澡同時盡享窗外美景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內還有鹿兒島特色工藝品「薩摩切子」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲房間內還有擺設鹿兒島特色工藝品「薩摩切子」。（圖／記者汪睿琦攝）
接機竟「坐直升機」？！超狂體驗售價曝光

看完百萬級總統套房，其實城山飯店還有一項更狂的體驗，那就是「直升機接機服務」。城山飯店表示，旅客可先在訂房前就告知飯店想要加購此項服務，飯店就會安排直升機直接到鹿兒島機場接你到飯店停車場，飛程共計8分鐘，圖中還能從高空清楚俯瞰鹿兒島市景，一趟要價60萬日幣（約13.8萬台幣），非常難得特別的體驗，預算若是足夠的朋友，來試試看也是很不錯的喔。

📍城山飯店小檔案

地點：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41番1號

預約方式：+81-99-224-2200（電話），或可上官網預約

▲旅客可先在訂房前就告知飯店想要加購此項服務，飯店就會安排直升機直接到鹿兒島機場接你到飯店停車場，飛程共計8分鐘。（圖／記者汪睿琦攝）
▲旅客可先在訂房前就告知飯店想要加購此項服務，飯店就會安排直升機直接到鹿兒島機場接你到飯店停車場，飛程共計8分鐘。（圖／記者汪睿琦攝）

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