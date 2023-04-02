直升機接機服務超狂！機場直達飯店僅需8分鐘　售價曝光

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城山飯店在鹿兒島深耕至今已有60年歷史，不過不要就以為是不起眼的老飯店，疫情整整2年期間致力於翻新飯店軟硬體設施，現在旅客前往城山飯店時，館內全部300間房間都是全新的規格。值得一提的是，城山飯店建築為橫向長條狀，想從飯店房間走到右翼便利商店實測要走5分鐘以上，相當有趣。
不僅如此，館內1/3的房間還都能輕鬆看到「鹿兒島的富士山」櫻島火山，該火山為活火山，一年四季山中岩漿都相當活躍，在鹿兒島縣內都能清楚看到火山口噴發黑煙，蔚為當地觀光特色之一。記者參訪同時有幸目睹櫻島火山正噴發濃濃黑煙，有安排到鹿兒島旅遊的朋友也不妨安排入住賭賭運氣喔！
百萬總統套房開箱！一年僅用20次超新
除了開箱一般客房，飯店業者特別揭露館內最高級的總統套房，打開門的同時引起全場驚呼！隱藏在館內最高樓層，共計200平方公尺的城山飯店總統套房，從小廚房、超大按摩浴缸一應俱全，甚至房間裡就有一台健身飛輪，房間內小廚房還可額外加購專屬廚師入房烹煮餐，讓住房貴賓免下樓人擠人，實在是相當高奢的體驗。
城山飯店表示，入住該總統套房一晚要價100萬日幣（約22.9萬台幣，含一泊二食），一年平均只使用20次，因此房內設施可說都是全新的狀態。一般而言一房僅能入住四位成人（兩張大床），無法額外加床。
接機竟「坐直升機」？！超狂體驗售價曝光
看完百萬級總統套房，其實城山飯店還有一項更狂的體驗，那就是「直升機接機服務」。城山飯店表示，旅客可先在訂房前就告知飯店想要加購此項服務，飯店就會安排直升機直接到鹿兒島機場接你到飯店停車場，飛程共計8分鐘，圖中還能從高空清楚俯瞰鹿兒島市景，一趟要價60萬日幣（約13.8萬台幣），非常難得特別的體驗，預算若是足夠的朋友，來試試看也是很不錯的喔。
📍城山飯店小檔案
地點：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41番1號
預約方式：+81-99-224-2200（電話），或可上官網預約