網傳鬧職棒洲際開幕戰　中市府：勿以身試法

重溫記憶裡美好滋味 台中牛排館吃到飽風華再現　

▲台中牛排館北屯區風華再現，今天重新開幕，幕後推手是台中囝仔顧振莆。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)
▲台中牛排館北屯區風華再現，今天重新開幕，幕後推手是台中囝仔顧振莆。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)

記者金武鳯/台中報導

幾乎走過半世紀的老品牌「台中牛排館」，一度歇業讓老主顧很不捨。最近老店重生，在北屯區再展風華，幕後推手是台中市演藝活動商業同業公會理事長顧振莆。他說，台中牛排館是陪伴台中人長大的老滋味，不忍它走進歷史，就買下品牌及配方，原汁原味呈現最初心美味外，結帳時再送麵包或甜點當伴手禮，形同吃一餐送一餐，小確幸讓客人意外驚喜。

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幸而近日有業者將品牌以及原汁原味的配方買下後，斥資千萬整修，在軍功路讓老店新開重現風華。由於客單價比起飯店的吃到飽便宜，而且除了招牌的牛、雞排餐外，更附設款式和口味齊備的甜點大櫃，以及任你吃到甜點味蕾心花開的高檔冰淇淋，妥妥的一網打盡無肉不歡和「螞蟻人」客群。

▲一度歇業的台中牛排館，今天在北屯區重新開幕，老滋味讓台中人有機會重溫。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)　
▲一度歇業的台中牛排館，今天在北屯區重新開幕，老滋味讓台中人有機會重溫。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)　
台中牛排館重新開張消息在網路火熱蔓延，而讓老店有機會重生的顧振莆，是吃台中牛排長大的台中囝仔。他說因緣際會結識台中Buffet吃到飽始姐，也是台中牛排館創辦人曾惠治「曾媽」，老少深談後，體會到不少台中人，從家庭慶祝、朋友聚餐，從交往到牽起下一代的手，太多人的記憶裡有著台中牛排館，秉持著傳承台中文化，創造美好記憶初心，他毅然承接這個讓老品牌重生因緣。

顧振莆表示，為了很道地呈現「最初心」版本的台中牛排館，他買下品牌以及配方。現在全台僅此一間，別無分號。重新開幕的台中牛排館，約有100個席位，以排餐類主食為訴求，甜點區陳列各類糕點、焦糖布丁及冰淇淋等一流西餐廳必備的餐後甜品，琳瑯滿目。最吸睛的首推貴糝糝的莫凡彼冰淇淋，有客人說說：「多吃幾球就回本了！」

▲台中牛排館北屯區重新開幕，舊雨新知慕名前往重溫老滋味，生意強強滾。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)　
▲台中牛排館北屯區重新開幕，舊雨新知慕名前往重溫老滋味，生意強強滾。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.30)　
儘管才試賣幾天，用餐時段來店幾乎座無虛席，幾乎每個客人都會去煎台排隊點雞排、牛排，再運用一旁店家備好的醬料區，調配自己熟悉或者創新口味的「台中牛排」。老闆說，他看到不少客人排類餐食連點五、六盤，對應客單價七、八百元已回本。學生客群則是反應，看現場現切熱騰騰的披薩一直端新的出來，還有不少炸物，很適合辦謝師宴、同學會。

獨創的特色是，結帳時人人都送一盒「伴手禮」，內容物是甜點或麵包。老闆說，來客一人一盒點心，形同吃一餐送一餐，可以當早餐吃，讓不少客人很驚喜！開幕期間還有8折優惠，優惠多多，歡迎舊雨新知都來重溫「那年的美好滋味」。

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