重溫記憶裡美好滋味 台中牛排館吃到飽風華再現　

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台中牛排館重新開張消息在網路火熱蔓延，而讓老店有機會重生的顧振莆，是吃台中牛排長大的台中囝仔。他說因緣際會結識台中Buffet吃到飽始姐，也是台中牛排館創辦人曾惠治「曾媽」，老少深談後，體會到不少台中人，從家庭慶祝、朋友聚餐，從交往到牽起下一代的手，太多人的記憶裡有著台中牛排館，秉持著傳承台中文化，創造美好記憶初心，他毅然承接這個讓老品牌重生因緣。
顧振莆表示，為了很道地呈現「最初心」版本的台中牛排館，他買下品牌以及配方。現在全台僅此一間，別無分號。重新開幕的台中牛排館，約有100個席位，以排餐類主食為訴求，甜點區陳列各類糕點、焦糖布丁及冰淇淋等一流西餐廳必備的餐後甜品，琳瑯滿目。最吸睛的首推貴糝糝的莫凡彼冰淇淋，有客人說說：「多吃幾球就回本了！」
儘管才試賣幾天，用餐時段來店幾乎座無虛席，幾乎每個客人都會去煎台排隊點雞排、牛排，再運用一旁店家備好的醬料區，調配自己熟悉或者創新口味的「台中牛排」。老闆說，他看到不少客人排類餐食連點五、六盤，對應客單價七、八百元已回本。學生客群則是反應，看現場現切熱騰騰的披薩一直端新的出來，還有不少炸物，很適合辦謝師宴、同學會。
獨創的特色是，結帳時人人都送一盒「伴手禮」，內容物是甜點或麵包。老闆說，來客一人一盒點心，形同吃一餐送一餐，可以當早餐吃，讓不少客人很驚喜！開幕期間還有8折優惠，優惠多多，歡迎舊雨新知都來重溫「那年的美好滋味」。